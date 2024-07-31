Российская армия начала третий этап учений нестратегических ядерных сил

Минобороны РФ сообщило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Военные отработают вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщает 31 июля пресс-служба МО РФ.
Минобороны России
Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает получение и снаряжение ракетных комплексов «Искандер-М» учебными боеприпасами. Кроме этого, будет отработано скрытное выдвижение в назначенные позиции для проведения электронных пусков.
Уточняется, что целью этого этапа учений стало «поддержание готовности военнослужащих и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия РФ к выполнению боевых задач».
В ходе предыдущих двух этапов ВС РФ отработали вопросы подготовки частей Южного и Ленинградского военных округов, подразделений Воздушно-космических сил и Военно-морского флота к боевому применению нестратегического ядерного оружия.
Учения проводятся по решению президента РФ Владимира Путина. Первый этап стартовал 21 мая, а второй — 11 июня.