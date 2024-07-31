    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, зап

    752мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.33eur93.29

    Российская армия начала третий этап учений нестратегических ядерных сил

    1899
    14 комментариев

    Минобороны РФ сообщило о начале третьего этапа учений нестратегических ядерных сил. Военные отработают вопросы подготовки частей ВС РФ к боевому применению нестратегического ядерного оружия, сообщает 31 июля пресс-служба МО РФ.

    Минобороны России

    Личный состав ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработает получение и снаряжение ракетных комплексов «Искандер-М» учебными боеприпасами. Кроме этого, будет отработано скрытное выдвижение в назначенные позиции для проведения электронных пусков.

    Уточняется, что целью этого этапа учений стало «поддержание готовности военнослужащих и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия РФ к выполнению боевых задач».

    В ходе предыдущих двух этапов ВС РФ отработали вопросы подготовки частей Южного и Ленинградского военных округов, подразделений Воздушно-космических сил и Военно-морского флота к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

    Учения проводятся по решению президента РФ Владимира Путина. Первый этап стартовал 21 мая, а второй — 11 июня.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВС РФУчения
    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ13
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close