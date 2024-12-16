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Власть Белоусов: МО должно быть готово ко всему, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе

Белоусов: МО должно быть готово ко всему, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе

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33 комментария

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 16 декабря заявил, что деятельность российского Министерства обороны направлена на обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие.

О том, что такой конфликт возможен, говорят, по слова Белоусова, «решения, которые были приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса, также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО». Его слова цитирует канал «Вы слушали Маяк».

Напомним, в декабре генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал направить на производство оружия часть пенсий и соцвыплат государств — членов альянса, уточнив, что военные расходы НАТО должны «превысить 3%».

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Комментарии
33
ДЕД
47 минут
Дык коношенков ужо всю технику нато пять раз уничтожил... Осталось марсиан добить и вуаля.
Snow*
41 минута
таки мо должно бы и не воровать, тем не менее - воруют со свистом.
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