Белоусов: МО должно быть готово ко всему, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 16 декабря заявил, что деятельность российского Министерства обороны направлена на обеспечение полной готовности к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие.

О том, что такой конфликт возможен, говорят, по слова Белоусова, «решения, которые были приняты на прошедшем в июле текущего года саммите Североатлантического альянса, также это находит отражение в доктринальных документах США и других стран НАТО». Его слова цитирует канал «Вы слушали Маяк».

Напомним, в декабре генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал направить на производство оружия часть пенсий и соцвыплат государств — членов альянса, уточнив, что военные расходы НАТО должны «превысить 3%».