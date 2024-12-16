Песков перенаправил в Минобороны вопрос о якобы погибших в Курской области военных КНДР

Пресс-секретарь президента России на брифинге 16 декабря переадресовал вопрос о якобы погибших в Курской области военных из Северной Кореи. Представителя Кремля просили прокомментировать заявление военной разведки Украины о том, что в Курской области предположительно обнаружили 30 тел военнослужащих КНДР.

«Это вопрос к Минобороны», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на южнокорейского законодателя сообщало, что около 10 900 северокорейских военнослужащих якобы переброшены в Курскую область в составе российских воздушно-десантных войск и морской пехоты, некоторые уже принимают участие в боях.

Представитель Госдепартамента США в ноябре заявил, что северокорейские военные якобы начали участвовать в боевых операциях в Курской области наряду с российскими вооруженными силами. До этого глава Пентагона Ллойд Остин утверждал о наличии доказательств отправки северокорейских войск в РФ. Представительство КНДР при ООН опровергло слухи об отправке своих военных в Россию. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эту информацию «вбросами и шумихой». В конце октября, отвечая на вопрос о присутствии военнослужащих из КНДР в России, президент РФ Путин не стал опровергать информацию, а сказал: если «есть спутниковые снимки, говорящие, что в России находятся северокорейские войска… значит, они что-то отражают».

17 ноября New York Times и Reuters сообщили, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной американских дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Решение президента США, по данным NYT, стало ответом на то, что Россия якобы вовлекла в борьбу северокорейские войска.