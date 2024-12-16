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Город Петербург теперь такой, привыкаем. Большой репортаж «Фонтанки»

Петербург теперь такой, привыкаем. Большой репортаж «Фонтанки»

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7 комментариев

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Радикальные перемены произошли с Петербургом за сутки. Ознакомиться с ними вам, возможно, будет более комфортно не лично, а по фотографиям и видео. Специально для вас фотографы «Фонтанки» вышли на улицы под снегопад.

+11

Пляж «Золотой» теперь белый.

Снегу противостоят уборочные службы. В парке Зеленогорска человек с лопатой вышел бороться с метелью один на один.

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Автомобильные дороги чистит спецтехника.

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15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы: утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этого сезона. Сегодня погоду определяет циклон «Зива». Он несёт не только снег, но и гололёд и ледяные дожди. С утра город заметает, на дорогах сохраняются пробки. Помимо осадков возможен сильный ветер. Крыши уже чистят, за выходные с улиц вывезли 35 тысяч кубометров снега.

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Комментарии
7
мы ещё не начинали!
1 час
ух ты, кто мог подумать что в Петербурге снег будет в декабре, такое раз в сто лет.
Гость
1 час
где бакинская лопата?
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