Петербург теперь такой, привыкаем. Большой репортаж «Фонтанки»

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»









Радикальные перемены произошли с Петербургом за сутки. Ознакомиться с ними вам, возможно, будет более комфортно не лично, а по фотографиям и видео. Специально для вас фотографы «Фонтанки» вышли на улицы под снегопад.

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Пляж «Золотой» теперь белый.

Снегу противостоят уборочные службы. В парке Зеленогорска человек с лопатой вышел бороться с метелью один на один.



Источник: «Фонтанка.ру»

Автомобильные дороги чистит спецтехника.

Источник: Валентин Егоршин / Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»