Петербург теперь такой, привыкаем. Большой репортаж «Фонтанки»

Радикальные перемены произошли с Петербургом за сутки. Ознакомиться с ними вам, возможно, будет более комфортно не лично, а по фотографиям и видео. Специально для вас фотографы «Фонтанки» вышли на улицы под снегопад.
Пляж «Золотой» теперь белый.
Снегу противостоят уборочные службы. В парке Зеленогорска человек с лопатой вышел бороться с метелью один на один.
Автомобильные дороги чистит спецтехника.
15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы: утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этого сезона. Сегодня погоду определяет циклон «Зива». Он несёт не только снег, но и гололёд и ледяные дожди. С утра город заметает, на дорогах сохраняются пробки. Помимо осадков возможен сильный ветер. Крыши уже чистят, за выходные с улиц вывезли 35 тысяч кубометров снега.
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