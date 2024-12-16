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Промышленный Петербург
Город Крыши тысяч зданий Петербурга очистят от снега в ближайшие дни

Крыши тысяч зданий Петербурга очистят от снега в ближайшие дни

738
4 комментария

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин поручил Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) распределить задачи в рамках контроля уборки в городе после рекордного количества осадков за зиму. В ближайшее время крыши порядка 5 тысяч зданий будут очищены от снега. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает ГАТИ.

Ответственных за обслуживание поликлиник, детских садов, школ и других значимых социальных объектов обязали устранить снег и наледь с крыш до 20 декабря. Ожидается, что за пять дней удастся очистить 4800 зданий.

«Ответственные за содержание объектов должны будут загрузить в информационную систему „Объекты городской среды“ фотоотчеты в формате „было/стало“. Выборочной проверкой отчетов займутся специалисты ГАТИ», — уточняется в сообщении.

Как отмечают в учреждении, антициклон принес в Петербург больше половины месячной нормы осадков за несколько суток.

15 декабря Петербург обновил снежный максимум зимы: утром толщина снежного покрова составила 19 сантиметров, что стало рекордным показателем этого сезона. Сегодня погоду определяет циклон «Зива». Он несёт не только снег, но и гололёд и ледяные дожди. С утра город заметает, на дорогах сохраняются пробки, к 13:45 они составляют 6 баллов.

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Комментарии
4
мы ещё не начинали!
31 минута
о, как мило каждый год читать эти бодрые и полные оптимизма отчёты...так бы по уму закрыть руководителя в изолятор на пару месяцев, глядишь и действительно будут меньше красть
DMaster
17 минут
> антициклон принес в Петербург Циклон. Разницу понимаете?
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