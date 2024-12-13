Петербуржцам расскажут об истории постоялых дворов

Постоялые дворы в России были прообразами современных гостиниц — но своеобразных: нередко в одном «номере» (особом помещении) размещался не только сам путешественник, но и его лошадь. Как это было, узнаем 17 декабря в лектории Петропавловской крепости. 12+

Светославский Сергей. Постоялый двор в Москве. 1892. Источник: Третьяковская галерея







Заезжие, выезжие, стоялые, постоялые дворы — это все разные названия одного и того же. Помещения на постоялых дворах должны были быть «приспособлены для приюта и продовольствия проезжающих из простолюдия и лошадей их», — говорилось в «Положении о трактирных заведениях». Трактирами называли заведения, где можно было недорого переночевать и постоловаться. Если на ямской станции, яме, можно было поменять лошадей и ехать дальше, то на постоялом дворе это было невозможно: изволь дать лошади отдохнуть.

«Этот постоялый двор ничем не отличался от других, выстроенных по небольшим деревушкам. В них обыкновенно с большим усердием потчуют путешественника сеном и овсом, как будто бы он был почтовая лошадь. Но если бы он захотел позавтракать, как обыкновенно завтракают порядочные люди, то сохранил бы в ненарушимости свой аппетит до другого случая», — так писал Гоголь в одном из рассказов «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Постоялые дворы на Руси возникли после монголо-татарского нашествия, существовали до начала ХХ века. Об истории этих «гостиниц», о гужевом транспорте, жизни извозчиков, криминальной обстановке тех времен расскажет петербурговед Людмила Сапрыкина.