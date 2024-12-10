Небо Петербурга и Ленобласти украсили разноцветные кристаллы

Атмосферное явление посчастливилось увидеть жителям Петербурга, Ленобласти, Карелии, Сибири, Урала, а также Дальнего Востока. Это явление особенно часто встречается зимой. Световые столбы могут быть разных цветов — от белого до розового и даже оранжевого, в зависимости от угла падения солнечных лучей и состояния атмосферы.



Световые столбы иначе называют «Гало». Эти вертикальные полосы света возникают благодаря отражению солнечного света от мельчайших кристаллов льда, находящихся в атмосфере. Когда солнце находится низко над горизонтом, эти ледяные частицы создают иллюзию ярких столбов, простирающихся до небес.