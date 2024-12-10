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Город Небо Петербурга и Ленобласти украсили разноцветные кристаллы

Небо Петербурга и Ленобласти украсили разноцветные кристаллы

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2 комментария

Ночное небо в некоторых регионах России украсили световые столбы, похожие на разноцветные кристаллы, парящие в воздухе. Кадры природного явления появились в соцсетях 9 декабря.

Атмосферное явление посчастливилось увидеть жителям Петербурга, Ленобласти, Карелии, Сибири, Урала, а также Дальнего Востока. Это явление особенно часто встречается зимой. Световые столбы могут быть разных цветов — от белого до розового и даже оранжевого, в зависимости от угла падения солнечных лучей и состояния атмосферы.

Световые столбы иначе называют «Гало». Эти вертикальные полосы света возникают благодаря отражению солнечного света от мельчайших кристаллов льда, находящихся в атмосфере. Когда солнце находится низко над горизонтом, эти ледяные частицы создают иллюзию ярких столбов, простирающихся до небес.

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Атмосферное явление Петербург Световые столбы
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Комментарии
2
Сила в Правде!!
47 минут
никогда такого не было чудеса.
Ипсилон Ц
18 минут
а дроны не украсили
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