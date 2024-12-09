Финский парламент рассмотрит инициативу о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин

Гражданская инициатива о выходе Финляндии из Оттавского договора, запрещающего использование противопехотных мин, поступает на рассмотрение парламента. Об этом 9 декабря сообщило издание Yle.
Сбор подписей начался в День независимости Финляндии, 6 декабря, и к половине шестого вечера в понедельник, 9 декабря, необходимый порог в 50 000 подписей был превышен.
Оттавская конвенция запрещает производство, приобретение, хранение, продажу и передачу противопехотных мин. Финляндия присоединилась к Оттавскому договору в 2012 году.
Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола поднял вопрос о выходе из Оттавской конвенции ввиду «существенно изменившейся ситуации с безопасностью». Глава минобороны Антти Хяккянен позднее сообщил, что вверенное ему ведомство готовит доклад, в котором пояснит, необходимы ли стране противопехотные мины.
По словам президента Финляндии Александра Стубба, страна изучает вариант выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в связи с якобы имеющей место «угрозой» со стороны России.
Ранее США заявили о выделении Украине пакета военной помощи на 725 миллионов долларов. В него войдут противопехотные мины.
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