Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

зап.

 776мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Паутина Казанского собора
Россияне в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Успех стюарда Ивана
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Финляндия Финский парламент рассмотрит инициативу о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин

Финский парламент рассмотрит инициативу о выходе из Конвенции о запрете противопехотных мин

1 146
28 комментариев

Гражданская инициатива о выходе Финляндии из Оттавского договора, запрещающего использование противопехотных мин, поступает на рассмотрение парламента. Об этом 9 декабря сообщило издание Yle.

Сбор подписей начался в День независимости Финляндии, 6 декабря, и к половине шестого вечера в понедельник, 9 декабря, необходимый порог в 50 000 подписей был превышен.

Оттавская конвенция запрещает производство, приобретение, хранение, продажу и передачу противопехотных мин. Финляндия присоединилась к Оттавскому договору в 2012 году.

Командующий силами обороны Финляндии Янне Яаккола поднял вопрос о выходе из Оттавской конвенции ввиду «существенно изменившейся ситуации с безопасностью». Глава минобороны Антти Хяккянен позднее сообщил, что вверенное ему ведомство готовит доклад, в котором пояснит, необходимы ли стране противопехотные мины.

По словам президента Финляндии Александра Стубба, страна изучает вариант выхода из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в связи с якобы имеющей место «угрозой» со стороны России.

Ранее США заявили о выделении Украине пакета военной помощи на 725 миллионов долларов. В него войдут противопехотные мины.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Оттавская конвенция Финляндия Противопехотные мины
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
28
Гость
1 час
Понимают, что к чему, готовятся.
Сила в Правде!!
1 час
весь северо-запад можно забирать сейчас войска закончились люди ждут.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
Новости компаний
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
Новости компаний
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
ТОП 5
Новости компаний
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46