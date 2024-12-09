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Общество Афиша Plus Происшествия «Я же не в театр пришла». Зрительница, которую увели с концерта Лепса, рассказала, как разгорелся конфликт в БКЗ

«Я же не в театр пришла». Зрительница, которую увели с концерта Лепса, рассказала, как разгорелся конфликт в БКЗ

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6 комментариев

Концерт Григория Лепса в БКЗ «Октябрьский» в субботу 7 декабря прервали сотрудники ОМОН, которые вывели из зала одну из зрительниц. «Фонтанка» поговорила с Ириной, чтобы узнать ее версию произошедшего. Первым делом она опровергла, что пыталась петь на сцене вместе с артистом.

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«Я сидела в 12-м ряду на балконе, а не как писали, что я в партере или на сцене плясала. Я подпевала Лепсу, как и все рядом. Ну а зачем ходят на концерты? Попеть, потанцевать, расслабиться. Люди встали, я вместе с ними. Потом охранник или дежурный подошел, сказал, чтобы мы [с подругой] сели. Мы сидя пели, руками махали, но я же не в театр пришла, там я себя так не веду, но здесь я пришла на концерт. И он решил привязаться ко мне. „Сядьте“. Хорошо, я села. „Выйдите“. Я говорю, куда? „Давайте выйдем“. Я говорю, что не пойду никуда. Я что, с вами на свидание пришла? Я пришла на концерт. И он нажал кнопку и вызвал троих молодцов, которые скрутили меня и вынесли в отдел полиции», — рассказала «Фонтанке» Ирина.

В полиции женщине стало плохо, как она сама говорит, у нее случилась ишемическая атака, после чего ей вызвали скорую. «Я сама медик, от госпитализации отказалась, потому что начали двигаться руки, пальцы», — отметила наша собеседница. По ее словам, из отдела она вышла без каких-либо протоколов и пошла зафиксировать полученные в БКЗ травмы — гематомы на кистях рук и предплечьях. Заявлять в полицию не стала, зато обратилась с жалобой в прокуратуру и к представителям Григория Лепса.

«Естественно, в тот вечер я выпила, как и все. Но мы прошли через охранников, нас не опознали, что мы там какие-то пьяные. Я и в полиции сказала, что выпили. А если бы зал проверить, кто там был трезвый-то? Не скажу, что вот прямо валялась там. Меня бы не пустили просто. Всё было хорошо, пока вот этот странный человек, который дежурил на балконе, не решил до меня докопаться. Да, естественно, я ему сказала: „Пошел на…“. Естественно. У меня куплены билеты. Я сижу. Не бегаю, не валюсь. Просто сижу на своем месте», — отметила Ирина.

Зрительница также рассказала, что ее никто не просил показать документы, а сами достали паспорт из ее сумки. Женщина поделилась, что нелегко перенесла произошедшее и хочет навредить себе.

В пресс-службе БКЗ «Октябрьский» отметили, что зрительницу вывели «в связи с ее неадекватным поведением и нецензурной бранью».

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Комментарии
12
Znatok78
2 минуты
А теперь хотелось бы услышать другую сторону, а то у этих женщин они все святые, а кругом ироды окаянные, все обидеть норовят...
265101847
1 минута
«Естественно, в тот вечер я выпила, как и все. "- все ,занавес! То есть, могу петь, могу танцевать, вообще могу все, потому что я ВЫПИЛА!
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