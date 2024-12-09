Путин передал Корпорацию морского приборостроения в состав ОСК

Президент РФ Владимир Путин передал АО «Корпорация морского приборостроения» в Петербурге в доверительное управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Указ опубликован 9 декабря на портале правовой информации.
Как следует из текста правового акта, меру приняли в целях «дальнейшего развития производственного и научного потенциала» РФ и «совершенствования структуры организации судостроительной промышленности».
Практически все акции Корпорации морского приборостроения (100% акций за вычетом одной акции) без проведения конкурсных процедур переданы в управление ОСК и внесены в ее уставный капитал, что фактически делает КМП дочерней структурой ОСК.
КМП создана в 2020 году, 99,76% ее доли владело Росимущество. В составе КМП — петербургские Концерн ЦНИИ «Электроприбор», Концерн «Океанприбор» и Концерн НПО «Аврора», а также московский Концерн «Моринсис-Агат».
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