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Общество Путин передал Корпорацию морского приборостроения в состав ОСК

Путин передал Корпорацию морского приборостроения в состав ОСК

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5 комментариев

Президент РФ Владимир Путин передал АО «Корпорация морского приборостроения» в Петербурге в доверительное управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Указ опубликован 9 декабря на портале правовой информации.

Как следует из текста правового акта, меру приняли в целях «дальнейшего развития производственного и научного потенциала» РФ и «совершенствования структуры организации судостроительной промышленности».

Практически все акции Корпорации морского приборостроения (100% акций за вычетом одной акции) без проведения конкурсных процедур переданы в управление ОСК и внесены в ее уставный капитал, что фактически делает КМП дочерней структурой ОСК.

КМП создана в 2020 году, 99,76% ее доли владело Росимущество. В составе КМП — петербургские Концерн ЦНИИ «Электроприбор», Концерн «Океанприбор» и Концерн НПО «Аврора», а также московский Концерн «Моринсис-Агат».

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Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
47 минут
А говорили, у него только гараж с прицепом. А тут вон, корпорация целая была!
YUZ
42 минуты
Мероприятие из серии: "А вы друзья как не садитесь..."
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