Путин передал Корпорацию морского приборостроения в состав ОСК

Президент РФ Владимир Путин передал АО «Корпорация морского приборостроения» в Петербурге в доверительное управление Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Указ опубликован 9 декабря на портале правовой информации.

Как следует из текста правового акта, меру приняли в целях «дальнейшего развития производственного и научного потенциала» РФ и «совершенствования структуры организации судостроительной промышленности».

Практически все акции Корпорации морского приборостроения (100% акций за вычетом одной акции) без проведения конкурсных процедур переданы в управление ОСК и внесены в ее уставный капитал, что фактически делает КМП дочерней структурой ОСК.