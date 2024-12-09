Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

1 м/c,

сев.

 776мм 84%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,38
EUR 105,10
Что происходит в Сирии
Цена «СКА Арены»
Азовский банк выставлен на продажу
Успех стюарда Ивана
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Обиженный петербуржец отсудил у бывшей жены 10 тысяч рублей за оскорбления в мессенджере

Обиженный петербуржец отсудил у бывшей жены 10 тысяч рублей за оскорбления в мессенджере

2 513
13 комментариев

Кировский районный суд Петербурга взыскал с женщины по имени Елена 10 тысяч рублей за оскорбления бывшего супруга в мессенджере. Однако экс-возлюбленный Антон оценивал свои страдания после сообщений Елены посерьезнее — в 100 тысяч рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 9 декабря.

Антон подал на бывшую жену в суд после того, как Елена некоторое время оскорбляла его в переписке. Она называла его алкоголиком, наркоманом, гомосексуалистом* и человеком с физическими дефектами. Также экс-супруга сравнивала мужчину с животными, используя нецензурные выражения. Это доставило Антону страдания, признался он в суде. 

Елена, в свою очередь, отметила, что подобные сообщения она отправляла Антону не просто так: он ее провоцировал. К тому же, по словам женщины, бывший муж сам часто общается, используя мат, поэтому обидеть его это не могло. И если бы Антон страдал, он бы не поддерживал диалог. 

«Суд почитал переписку, открыл словари Ушакова и Ожегова, увидел, например, что „урод“ — это человек, некрасивый до безобразия, и взыскал с Елены в пользу бывшего мужа 10 000 рублей», — пишет пресс-служба судов.

* Движение ЛГБТ запрещено в России и признано экстремистским.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Cashmare
2 часа
ничоси, в словарях уже сразу стоимость пишут?
_MN_
2 часа
Вспомнился фильм "Слушатель" - комедия с Никитой Высоцким в главной роли, где он зарабатывал за оскорбления, получая их вместо членов семьи) Колоритный фильм)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Обуховский завод принял участие в конференции «Технологический суверенитет и импортозамещение в ТЭК»
9 августа, 14:07
ТОП 5
Новости компаний
Industrial Avenir — к монолитным работам готовы
9 декабря, 17:15
БСПБ поддержал Благотворительный прием в пользу подопечных Марфо-Мариинской обители милосердия
9 декабря, 15:50
«ПСК Эксперт» Что дал Кировский завод отечественному бодибилдингу?
9 декабря, 10:40
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46