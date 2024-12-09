Обиженный петербуржец отсудил у бывшей жены 10 тысяч рублей за оскорбления в мессенджере

Кировский районный суд Петербурга взыскал с женщины по имени Елена 10 тысяч рублей за оскорбления бывшего супруга в мессенджере. Однако экс-возлюбленный Антон оценивал свои страдания после сообщений Елены посерьезнее — в 100 тысяч рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 9 декабря.

Антон подал на бывшую жену в суд после того, как Елена некоторое время оскорбляла его в переписке. Она называла его алкоголиком, наркоманом, гомосексуалистом* и человеком с физическими дефектами. Также экс-супруга сравнивала мужчину с животными, используя нецензурные выражения. Это доставило Антону страдания, признался он в суде.

Елена, в свою очередь, отметила, что подобные сообщения она отправляла Антону не просто так: он ее провоцировал. К тому же, по словам женщины, бывший муж сам часто общается, используя мат, поэтому обидеть его это не могло. И если бы Антон страдал, он бы не поддерживал диалог.

«Суд почитал переписку, открыл словари Ушакова и Ожегова, увидел, например, что „урод“ — это человек, некрасивый до безобразия, и взыскал с Елены в пользу бывшего мужа 10 000 рублей», — пишет пресс-служба судов.

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