Россия передала Украине тела военных, погибших при падении Ил-76

Москва передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе этого года. Об этом, как передает 9 декабря РИА Новости , заявила в интервью уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Российский военный самолет Ил-76 потерпел крушение около 11 часов утра 24 января. В нем везли на обмен 65 украинских пленных. Всего на борту находились 74 человека, все погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, Украина выпустила по самолету три ракеты. 31 января президент Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит из американской зенитно-ракетной системы Patriot, а также выразил уверенность, что украинская сторона знала о наличии своих военных на борту. В июне СК отчитался о завершении сбора доказательств причастности ВСУ к уничтожению Ил-76 и показал обломки воздушного судна.