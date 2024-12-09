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Общество Россия передала Украине тела военных, погибших при падении Ил-76

Россия передала Украине тела военных, погибших при падении Ил-76

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Москва передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе этого года. Об этом, как передает 9 декабря РИА Новости, заявила в интервью уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — сказала Москалькова, отвечая на соответствующий вопрос.

Она добавила, что между Россией и Украиной продолжатся обмены телами погибших в ходе СВО.

«Конечно. Это одна из главных гуманитарных тем — дать возможность родным и близким похоронить, проститься и отдать почести этому замечательному человеку», — пояснила Москалькова.

«Эти действия постоянно наше министерство обороны осуществляет во взаимодействии с оборонным ведомством Украины», — подчеркнула она.

Российский военный самолет Ил-76 потерпел крушение около 11 часов утра 24 января. В нем везли на обмен 65 украинских пленных. Всего на борту находились 74 человека, все погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, Украина выпустила по самолету три ракеты. 31 января президент Владимир Путин заявил, что Ил-76 был сбит из американской зенитно-ракетной системы Patriot, а также выразил уверенность, что украинская сторона знала о наличии своих военных на борту. В июне СК отчитался о завершении сбора доказательств причастности ВСУ к уничтожению Ил-76 и показал обломки воздушного судна.


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Крушение Ил-76 Военнопленные Обмен военнопленных Татьяна Москалькова
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