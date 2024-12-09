Под музыку и рёв моторов. В полиции показали, как изгоняли дрифтеров с Крестовского острова

Дорожная полиция внесла коррективы в планы стритрейсеров, собравшихся на Крестовском острове в Петербурге. В итоге водители дышали в трубочку, а их машины проверяли на «громкий выхлоп».

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 декабря, об очередном мероприятии стритрейсеров полицейские узнали накануне выходных и решили его не пропускать. Вечером у «Газпром Арены» ревели моторы и играла музыка, но водители наматывали круги недолго.

Инспекторы проверили больше полусотни машин и составили десятки протоколов. Измеряли в том числе уровень шума.

«Нарушители ночной тишины уведомлены о необходимости устранения технических нарушений, в противном случае им грозит снятие транспортного средства с регистрации», — предупреждают в главке.

Семь машин уехали на спецстоянку с признаками изменения номеров. Если это подтвердится, то автовладельцам предстоит отвечать по уголовной статье о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства.