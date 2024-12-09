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Происшествия Под музыку и рёв моторов. В полиции показали, как изгоняли дрифтеров с Крестовского острова

Под музыку и рёв моторов. В полиции показали, как изгоняли дрифтеров с Крестовского острова

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Дорожная полиция внесла коррективы в планы стритрейсеров, собравшихся на Крестовском острове в Петербурге. В итоге водители дышали в трубочку, а их машины проверяли на «громкий выхлоп».

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 декабря, об очередном мероприятии стритрейсеров полицейские узнали накануне выходных и решили его не пропускать. Вечером у «Газпром Арены» ревели моторы и играла музыка, но водители наматывали круги недолго.

Инспекторы проверили больше полусотни машин и составили десятки протоколов. Измеряли в том числе уровень шума.

«Нарушители ночной тишины уведомлены о необходимости устранения технических нарушений, в противном случае им грозит снятие транспортного средства с регистрации», — предупреждают в главке.

Семь машин уехали на спецстоянку с признаками изменения номеров. Если это подтвердится, то автовладельцам предстоит отвечать по уголовной статье о подделке или уничтожении идентификационного номера транспортного средства.

Семерых водителей, собравшихся дрифтовать на Крестовском, направили на медосвидетельствование. Отказавшиеся ехать к медикам получили протоколы по статье 12.26 КоАП. В перспективе штраф и лишение прав на срок до двух лет.

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Дрифтеры Нарушение ПДД Рейд полиции Стритрейсеры
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Комментарии
6
В_Ф
17 минут
Я так понял приезд полиции это часть предоплаченного шоу. А то как-то всякий раз скучно проходит. Привычно. Без перчинки. Я вот думаю надо скинуться и оплатить собровцев. Пусть этикетки неправильные в машинах поищут. Со всем своим старанием. С лицом в асфальт, отбитыми почками и пустыми карманами.
745764345
53 минуты
кучка мамкиных гонщиков которым мама на Игру Драйв денег не дает
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