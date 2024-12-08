Экс-министр обороны Южной Кореи арестован. Президент — подозреваемый

Как сообщает 8 декабря агентство «Рёнхап» со ссылкой на прокуратуру страны, президент Юн Сок Ёль был объявлен подозреваемым по делу о государственной измене и злоупотреблении властью.

Кроме того, арестован бывший министр обороны страны Ким Ён Хён. В воскресенье полиция провела обыск в официальной резиденции и офисе экс-чиновника. Его также обвиняют в госизмене и мятеже. Следственная группа получила судебный ордер на изъятие записей телефонных разговоров Ким Ён Хёна. Сейчас он находится в центре заключения в восточном Сеуле.