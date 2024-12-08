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Власть Экс-министр обороны Южной Кореи арестован. Президент — подозреваемый

Экс-министр обороны Южной Кореи арестован. Президент — подозреваемый

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4 комментария

В Южной Корее продолжают разгребать последствия недолгого военного положения. Высшее руководство попало под следствие.

Как сообщает 8 декабря агентство «Рёнхап» со ссылкой на прокуратуру страны, президент Юн Сок Ёль был объявлен подозреваемым по делу о государственной измене и злоупотреблении властью.

Кроме того, арестован бывший министр обороны страны Ким Ён Хён. В воскресенье полиция провела обыск в официальной резиденции и офисе экс-чиновника. Его также обвиняют в госизмене и мятеже. Следственная группа получила судебный ордер на изъятие записей телефонных разговоров Ким Ён Хёна. Сейчас он находится в центре заключения в восточном Сеуле.

Накануне голосование по импичменту президента Кореи Юн Сок Ёля отменили из-за недостатка голосов для кворума.

Напомним, президент Южной Кореи неожиданно для всех вечером 3 декабря объявил военное положение в стране. Войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. В результате правительство страны проголосовало за отмену военного положения, а руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку. Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента. Он извинился перед народом за введение военного положения. Министр обороны Ким Ён Хён тоже принес извинения и подал в отставку.

О том, что происходит в Сеуле и чего ждать от этого России, «Фонтанке» рассказал Андрей Ланьков, профессор Университета Кукмин в Сеуле.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Никаких скреп, никакого пиетета к вождям.
Zet
1 час
Как бы братья пхеньянские не нагрянули туда порядок навести на фоне нестабильности...
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