Пожар в ТЦ «Вавилон»: 60 человек эвакуированы, двое госпитализированы. Возможная причина — взрыв электронного устройства

В торговом центре «Вавилон» на северо-востоке Москвы 7 декабря произошел пожар, сообщает MSK1.
Огнем было охвачено 5 кв метров торговых площадей. Из заведения до прибытия пожарных эвакуировались 60 человек. Возгорание уже ликвидировали.
Причиной пожара мог стать вейп, отмечает источник ТАСС. По другой версии, взорвался мобильный телефон, пишет «Агентство Москва».
Устройство, по данным агентства, рвануло у мужчины прямо в руках, с ожогами лица его доставили в больницу. Еще один посетитель торговой точки госпитализирован с отравлением продуктами горения.
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