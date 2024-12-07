Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -3

1 м/c,

вос.

 768мм 86%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,42
EUR 106,30
Переговоры о мире
«Пушкин» на Дворцовой — онлайн
Копим на будущее
«Сирийский капкан» на ТВ
Куда пойти на выходных
Нет спроса на автомобили
Лирика Бастрыкина
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Пожар в ТЦ «Вавилон»: 60 человек эвакуированы, двое госпитализированы. Возможная причина — взрыв электронного устройства

Пожар в ТЦ «Вавилон»: 60 человек эвакуированы, двое госпитализированы. Возможная причина — взрыв электронного устройства

2 125
7 комментариев

В торговом центре «Вавилон» на северо-востоке Москвы 7 декабря произошел пожар, сообщает MSK1.

Огнем было охвачено 5 кв метров торговых площадей. Из заведения до прибытия пожарных эвакуировались 60 человек. Возгорание уже ликвидировали.

Причиной пожара мог стать вейп, отмечает источник ТАСС. По другой версии, взорвался мобильный телефон, пишет «Агентство Москва».

Устройство, по данным агентства, рвануло у мужчины прямо в руках, с ожогами лица его доставили в больницу. Еще один посетитель торговой точки госпитализирован с отравлением продуктами горения.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
А где-то целая власть эвакуируется.. "Сам же Асад, по екоторым данным, уже улетел в Иран. Солдаты, командиры бегут. Еще недавно в Сирии проходили выборы, где Асад получил более 95% поддержки."
Сила в Правде!!
1 час
зачем покупать китайское.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Интересно, удобно и перспективно. Почему покупатели новостроек в Петербурге выбирают Пушкинский район
6 декабря, 18:00
Стартовали продажи в новых секциях в ЖК «Город Звезд»
6 декабря, 18:00
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще лучше
6 декабря, 12:35
Крупный застройщик Петербурга вошел в тройку самых социально ответственных в России
6 декабря, 12:00
Setl Group выплатил 7-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-02
6 декабря, 11:20
В «Образцовых кварталах» живут самые фотогеничные и замечательные питомцы
5 декабря, 18:00
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК «Город Звезд»
5 декабря, 18:00
Петербуржцы нарастили активность в сервисах видеосвязи осенью на 68%
5 декабря, 17:26
Банк «Санкт-Петербург» поздравляет россиян с Днем волонтера
5 декабря, 16:46
ГК «Лидер Групп» отмечена дипломом за самое быстрое строительство по версии «Домклик»
5 декабря, 16:18
RBI открыла продажи второй очереди проекта «Струны»
5 декабря, 16:15
На Васильевском острове досрочно завершилось строительство жилого комплекса
5 декабря, 16:05