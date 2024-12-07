Жителям Красносельского района рассказали, как вести себя во время ракетной атаки. Но недосказанность осталась

Жителям девятиэтажки № 3 на Авангардной улице в Красносельском районе Петербурга решили напомнить о навыках по гражданской обороне. На выходе из подъезда возле лифта разместили информационный щит, где тезисно расписали, что нужно делать при обнаружении БПЛА, при применении средств поражения и в случае военных действий, катастрофе или стихийных бедствиях.

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Памятка содержит базовые рекомендации, которые могут повысить шансы на выживание и безопасность: не паниковать, взять с собой «тревожный чемоданчик», выключить дома свет и воду, укрыться в защитных сооружениях, позвонить «112», если в поле зрения попал БПЛА, и на всякий случай понимать, чем отличается противогаз от респиратора.

Как рассказали «Фонтанке» жильцы дома, информационный щит появился в подъезде почти неделю назад. Однако до сих пор главная интрига так и осталась нераскрытой: указать адрес, где находится ближайшее защитное сооружение, создатели щита забыли.

Пояснений о целях размещения щита тоже не последовало, говорят в доме. Судя по реакции жителей, должного пиетета щит ни у кого не вызывает. «Да тут никто этим не шокирован, судя по всему. Даже кажется, что уже опоздали с этой инструкцией», — говорят жители.