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Общество Мандарины будут. На российско-абхазской границе возобновили перевозку

Мандарины будут. На российско-абхазской границе возобновили перевозку

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14 комментариев

Перевозка цитрусовых через абхазско-российскую границу возобновлена, пишет 7 декабря РИА Новости со ссылкой на и. о. министра сельского хозяйства Беслана Джопуа.

Джопуа подчеркнул, что перевозка возобновилась со вчерашней ночи. Российская карантинная служба более тщательно осматривает цитрусовые, пересекающие российско-абхазскую границу, но никакого скопления сегодня быть не должно.

Накануне Джопуа сообщил СМИ, что на границе наблюдалась очередь из 20 машин с мандаринами, въехать в Россию смогли только два грузовика. Позднее он разъяснил на сайте Минсельхоза Абхазии, что запрета на ввоз цитрусовых от российской стороны Абхазия не получала, а задержка отправки груза была связана с тем, что в одной из партий карантинная служба обнаружила опаснейшего вредителя — калифорнийского трипса. Зараженную партию вернули в страну, оставшиеся стали подвергаться более тщательному осмотру. По словам Джопуа, абхазская карантинная служба факт обнаружения вредителя не подтвердила.

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Комментарии
15
jfg3322
13 минут
ну вообщем также как и мало из турции и яйки из....у№lюки
Wiring
27 минут
И кто же нам вчера врал?
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