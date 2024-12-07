Мандарины будут. На российско-абхазской границе возобновили перевозку

Джопуа подчеркнул, что перевозка возобновилась со вчерашней ночи. Российская карантинная служба более тщательно осматривает цитрусовые, пересекающие российско-абхазскую границу, но никакого скопления сегодня быть не должно.

Накануне Джопуа сообщил СМИ, что на границе наблюдалась очередь из 20 машин с мандаринами, въехать в Россию смогли только два грузовика. Позднее он разъяснил на сайте Минсельхоза Абхазии, что запрета на ввоз цитрусовых от российской стороны Абхазия не получала, а задержка отправки груза была связана с тем, что в одной из партий карантинная служба обнаружила опаснейшего вредителя — калифорнийского трипса. Зараженную партию вернули в страну, оставшиеся стали подвергаться более тщательному осмотру. По словам Джопуа, абхазская карантинная служба факт обнаружения вредителя не подтвердила.