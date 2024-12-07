Политолог Межуев: Москва и Вашингтон ведут переговоры об окончании конфликта на Украине

Москва и Вашингтон ведут переговоры об окончании конфликта на Украине, заявил в интервью «Фонтанке» политолог Борис Межуев. По его словам, во время переговоров начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльза Брауна, которые состоялись по телефону 27 ноября, речь шла именно о завершении конфликта.
«Да, их переговоры именно об этом», — подчеркнул в разговоре с «Фонтанкой» Борис Межуев.
Кроме того, на завершение конфликта на Украине указывают заявления главы службы внешней разведки Сергея Нарышкина, главы МИД Сергея Лаврова и директора ФСБ Александра Бортникова, считает политолог.
«Возможно, это лишь предположение, но они явно на что-то реагируют. Они делают заявления так, будто уже имеют определенную информацию относительно того, какой план завершения конфликта будет предъявлен», — считает Межуев.
По мнению политолога, должностные лица располагают эксклюзивной информацией, которая более точно отражает намерения новой американской администрации.
Прочитать полное интервью Бориса Межуева «Фонтанке» можно здесь.
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