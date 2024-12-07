Политолог Межуев: Москва и Вашингтон ведут переговоры об окончании конфликта на Украине

Москва и Вашингтон ведут переговоры об окончании конфликта на Украине, заявил в интервью «Фонтанке» политолог Борис Межуев. По его словам, во время переговоров начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Чарльза Брауна, которые состоялись по телефону 27 ноября, речь шла именно о завершении конфликта.