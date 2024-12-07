Ночь сияющего искусства. «Фонтанка» покажет уникальное мультимедийное шоу «Пушкин» в прямом эфире

Световое шоу «Пушкин», посвященное 225-летию со дня рождения поэта, и показ работ финалистов конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА», который проходит в Петербурге третий год подряд и приурочен ко Дням Эрмитажа, мы будем транслировать в прямом эфире.