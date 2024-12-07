Ночь сияющего искусства. «Фонтанка» покажет уникальное мультимедийное шоу «Пушкин» в прямом эфире

Насладиться уникальным мультимедийным перформансом, который состоится 7 декабря на Дворцовой площади, приглашает «Фонтанка».
Световое шоу «Пушкин», посвященное 225-летию со дня рождения поэта, и показ работ финалистов конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА», который проходит в Петербурге третий год подряд и приурочен ко Дням Эрмитажа, мы будем транслировать в прямом эфире.
Яркое световое шоу расскажет о процессе создания самых известных произведений Пушкина через ключевые моменты его жизни.
Видеомэппинг-спектакль начнется в 20:00 и завершится в 23:00. Для зрителей Дворцовая площадь закроется в 18:00, но вновь откроется в 19:00. Вход на шоу абсолютно свободный.
Трансляция «Фонтанки» начнется в 20:00 и будет доступна здесь.
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