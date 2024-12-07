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Город Ночь сияющего искусства. «Фонтанка» покажет уникальное мультимедийное шоу «Пушкин» в прямом эфире

Ночь сияющего искусства. «Фонтанка» покажет уникальное мультимедийное шоу «Пушкин» в прямом эфире

2 486
7 комментариев

Источник:

Насладиться уникальным мультимедийным перформансом, который состоится 7 декабря на Дворцовой площади, приглашает «Фонтанка».

Световое шоу «Пушкин», посвященное 225-летию со дня рождения поэта, и показ работ финалистов конкурса современного медиаискусства «Страна СВЕТА», который проходит в Петербурге третий год подряд и приурочен ко Дням Эрмитажа, мы будем транслировать в прямом эфире.

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Яркое световое шоу расскажет о процессе создания самых известных произведений Пушкина через ключевые моменты его жизни.

Видеомэппинг-спектакль начнется в 20:00 и завершится в 23:00. Для зрителей Дворцовая площадь закроется в 18:00, но вновь откроется в 19:00. Вход на шоу абсолютно свободный.

Трансляция «Фонтанки» начнется в 20:00 и будет доступна здесь.

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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
2 часа
Прочитал как "ночь сидящего искусства".
282694747
1 час
Ну в ход наше все пошло назло надменному соседу!
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