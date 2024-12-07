Из-за девочки или из-за музыки. Подробности поножовщины в краснодарской школе

Доложить о ходе следствия по уголовному делу о поножовщине в школе Краснодара потребовал председатель СК России Александр Бастрыкин. По данным следствия, ученик напал на школьников с ножом и двоих ранил. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ). Об сообщает 7 декабря телеграм-канал ведомства.

Конфликт в школе № 94-ф поселка Российский на территории Краснодара, как писала «Фонтанка», произошел в пятницу вечером: 15-летний ученик ударил ножом двоих ребят, еще одному сломал нос и выбил зуб. Версий несколько. По одной из них, конфликт случился из-за громкой музыки, которая гремела из колонки у одного из учеников. По другой — ссора произошла из-за девочки: якобы мальчики задирали одноклассницу, а другие за нее заступились. В больницу с ранениями в области груди, живота и бедра попал 13-летний мальчик, у 15-летнего — колото-резаные раны ноги, 14-летнего госпитализировали с переломом носа.

Мать одного из пострадавших рассказала 93.RU, что именно произошло в школе. По словам ее сына, он вместе с другом на перемене увидел, как четверо восьмиклассников разводили детей из младших классов. Старшие стали угрожать: «Какого хрена вы сюда смотрите, проходите мимо». А после урока на ее сына напали сразу четверо.

«Двое одноклассников моего ребенка, братья-близнецы, пытались остановить драку. Но те просто налетели, как звери, начали избивать и моего сына, и его друга, двое близнецов тоже пострадали. Сын говорит, что сообразил перевести драку в ту область, где есть обзор видеокамеры. В это время его ударили ножом и сбежали», — рассказывает мать пострадавшего мальчика.

Нападавшего задержали на месте. Местная прокуратура проводит проверку. О ходе следствия доложить Бастрыкину поручено руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову.