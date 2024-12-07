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Общество Fontanka.Digital Что потеряли двадцатилетние, облава на призывников, тревожный чемоданчик

Что потеряли двадцатилетние, облава на призывников, тревожный чемоданчик

6 831
12 комментариев
Источник:

Петербург без «окна в Европу», Финляндии и концертов зарубежных групп. На «Новочеркасской» молодых людей без военного билета отправляли прямиком в военкомат. Помогает ли от тревожности тревожный чемоданчик. Глава Чечни Ахмат Кадыров заявил, что глава СК Александр Бастрыкин не на своем месте. А председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался против «кишлаков внутри наших городов» и предложил перенести Соловецкий камень подальше от Лубянки.

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Комментарии
12
tochilshik
55 минут
не потеряли.мы позволили у нас украсть.нормальную жизнь,достойное будущее.
Klaustrofobik
1 час
Хороша стабильность. Гойда.
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