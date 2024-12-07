Что потеряли двадцатилетние, облава на призывников, тревожный чемоданчик

Петербург без «окна в Европу», Финляндии и концертов зарубежных групп. На «Новочеркасской» молодых людей без военного билета отправляли прямиком в военкомат. Помогает ли от тревожности тревожный чемоданчик. Глава Чечни Ахмат Кадыров заявил, что глава СК Александр Бастрыкин не на своем месте. А председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев высказался против «кишлаков внутри наших городов» и предложил перенести Соловецкий камень подальше от Лубянки.