В Невском районе мужчина пытался задушить ребенка

Днем 5 декабря в Невском районе Петербурга неизвестный мужчина напал на 10-летнего ребенка и предпринял попытку его задушить. Об этом пострадавший рассказал полиции, в настоящее время личность нападавшего устанавливается. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.