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Происшествия В Невском районе мужчина пытался задушить ребенка

В Невском районе мужчина пытался задушить ребенка

2 091
6 комментариев

Днем 5 декабря в Невском районе Петербурга неизвестный мужчина напал на 10-летнего ребенка и предпринял попытку его задушить. Об этом пострадавший рассказал полиции, в настоящее время личность нападавшего устанавливается. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Нападение произошло около 13:13 на улице Чудновского — между домами № 6, корпус 2, и № 8, корпус 1. Жертвой стал 10-летний мальчик. Из его слов ясно, что напавший мужчина ребенку не знаком. Мальчик получил ушибы мягких тканей шеи.

Ребенок около 18:00 того же дня обратился в травмпункт и после оказания медпомощи был отпущен домой.

Сотрудники полиции проводят проверку.

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Нападение на ребенка Невский район
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Комментарии
6
Панкихой
16 минут
Может шерсть нетрадиционная обниматься лезла?
инкогнитто
29 минут
небось шкодили, мужик вышел и просто за шею прихватил ладонью
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