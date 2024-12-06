В Невском районе мужчина пытался задушить ребенка

Днем 5 декабря в Невском районе Петербурга неизвестный мужчина напал на 10-летнего ребенка и предпринял попытку его задушить. Об этом пострадавший рассказал полиции, в настоящее время личность нападавшего устанавливается. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Нападение произошло около 13:13 на улице Чудновского — между домами № 6, корпус 2, и № 8, корпус 1. Жертвой стал 10-летний мальчик. Из его слов ясно, что напавший мужчина ребенку не знаком. Мальчик получил ушибы мягких тканей шеи.
Ребенок около 18:00 того же дня обратился в травмпункт и после оказания медпомощи был отпущен домой.
Сотрудники полиции проводят проверку.
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