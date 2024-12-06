Приложение Газпромбанка исчезло из Google Play. Но альтернативные источники еще есть

Приложение Газпромбанка стало недоступно в магазине приложений Google Play. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба кредитной организации.
Клиентам банка, являющимся пользователями ОС Android, предложили скачать приложение из альтернативных источников: RuStore, сайта Газпромбанка и (для обладателей устройств Huawei) из AppGallery.
Также доступной остается мобильная версия интернет-банка в браузерах устройств.
21 ноября США внесли Газпромбанк и его дочерние организации в санкционный список.
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