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Технологии Финансы Приложение Газпромбанка исчезло из Google Play. Но альтернативные источники еще есть

Приложение Газпромбанка исчезло из Google Play. Но альтернативные источники еще есть

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1 комментарий

Приложение Газпромбанка стало недоступно в магазине приложений Google Play. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба кредитной организации.

Клиентам банка, являющимся пользователями ОС Android, предложили скачать приложение из альтернативных источников: RuStore, сайта Газпромбанка и (для обладателей устройств Huawei) из AppGallery.

Также доступной остается мобильная версия интернет-банка в браузерах устройств.

21 ноября США внесли Газпромбанк и его дочерние организации в санкционный список.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Ну ничего... навяжут ставить из рустор... как свой ненужный гид и т.д.
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