Криминальных свах для мигрантов задержали в Петербурге

Источник: Официальный представитель МВД России Ирина Волк

Сотрудники погрануправления ФСБ по Петербургу и Ленобласти и следователи УМВД по Адмиралтейскому району перекрыли канал незаконной миграции в Петербурге. Злоумышленники работали матримониальными методами.

По данным полиции, для легализации мигрантов злоумышленники использовали криминальную схему с заключением фиктивных браков с россиянками, рассказала 6 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк. Таким образом иностранцы могли получить разрешение на временное пребывание, вид на жительство и гражданство РФ в упрощенном порядке. Работала преступная группа почти два года: с начала 2023-го по октябрь 2024-го.

Было возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Правоохранители провели обыски по нескольким адресам: изъяли иностранную валюту, банковские карты, документы, мобильные телефоны и другие доказательства.

Троим фигурантам предъявлены обвинения. Одного из участников группы, иностранца, по решению Ленинского районного суда Петербурга заключили под стражу.