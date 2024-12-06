Гендиректор Музея истории Петербурга возглавил Музей Суворова

Владимир Кириллов родился 11 августа 1955 года, является доктором социологических наук. Свою карьеру начал в 1991-м, когда стал начальником Управления делами и помощником главы администрации Выборгского района Ленобласти, а через два года занял пост заместителя. С 1994-го по 2000 год Кириллов возглавлял администрацию этого же района.

В 2000 году Владимир Кириллов перешел на должность первого вице-губернатора Ленобласти правительства региона, которую занимал до 2007 года. После этого с 2007-го по 2008 год, он работал советником председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Следующим этапом карьеры стало руководство Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, которое длилось с 2008-го по 2014 год. Следующие семь лет Кириллов был вице-губернатором Петербурга, а с 21 января 2021 года стал генеральным директором Государственного музея истории Петербурга.

Временно исполняющий обязанности гендиректора Государственного музея Владимир Григорьев родился 30 декабря 1960 года. В возрасте 23 лет окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института по специальности «Архитектура» и сразу начал строить карьеру. С 1983-го по 1994 год работал архитектором и занимался наукой. В 1994 году Григорьев вступил в должность генерального директора АООТ «Корпорация панорам Петербурга», где проработал до 1995 года. Затем с 1995-го по 2009 год он был гендиректором ЗАО «Игл Груп Санкт-Петербург». Одновременно с этим с 2001-го по 2009 год он также работал директором ООО «Григорьев и партнеры». В 2009 году он полностью сосредоточился на работе в этой компании, став её директором вплоть до 2015 года. Следующие шесть лет Владимир Григорьев занимал пост председателя комитета по градостроительству и архитектуре и главного архитектора Петербурга. При этом Григорьев является членом Союза архитекторов Российской Федерации с 1990 года.