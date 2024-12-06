Гендиректор Музея истории Петербурга возглавил Музей Суворова

Губернатор Петербурга Александр Беглов провел кадровые перестановки в музеях. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 6 декабря.
Владимир Кириллов с должности гендиректора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей истории Санкт-Петербурга» переведен на должность директора Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей А. В. Суворова».
Временно исполняющим обязанности гендиректора Государственного музея истории Санкт-Петербурга назначен первый заместитель гендиректора Владимир Григорьев.
Кроме того, начальник контрольного управления администрации губернатора Сергей Бабанов переведен на должность специального представителя губернатора по вопросам контрольной деятельности. Вместо него на должность замруководителя администрации губернатора — начальника контрольного управления назначен Илья Ткачев, ранее возглавлявший аппарат губернатора Петербурга.
Владимир Кириллов родился 11 августа 1955 года, является доктором социологических наук. Свою карьеру начал в 1991-м, когда стал начальником Управления делами и помощником главы администрации Выборгского района Ленобласти, а через два года занял пост заместителя. С 1994-го по 2000 год Кириллов возглавлял администрацию этого же района.
В 2000 году Владимир Кириллов перешел на должность первого вице-губернатора Ленобласти правительства региона, которую занимал до 2007 года. После этого с 2007-го по 2008 год, он работал советником председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Следующим этапом карьеры стало руководство Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, которое длилось с 2008-го по 2014 год. Следующие семь лет Кириллов был вице-губернатором Петербурга, а с 21 января 2021 года стал генеральным директором Государственного музея истории Петербурга.
Временно исполняющий обязанности гендиректора Государственного музея Владимир Григорьев родился 30 декабря 1960 года. В возрасте 23 лет окончил архитектурный факультет Ленинградского инженерно-строительного института по специальности «Архитектура» и сразу начал строить карьеру. С 1983-го по 1994 год работал архитектором и занимался наукой. В 1994 году Григорьев вступил в должность генерального директора АООТ «Корпорация панорам Петербурга», где проработал до 1995 года. Затем с 1995-го по 2009 год он был гендиректором ЗАО «Игл Груп Санкт-Петербург». Одновременно с этим с 2001-го по 2009 год он также работал директором ООО «Григорьев и партнеры». В 2009 году он полностью сосредоточился на работе в этой компании, став её директором вплоть до 2015 года. Следующие шесть лет Владимир Григорьев занимал пост председателя комитета по градостроительству и архитектуре и главного архитектора Петербурга. При этом Григорьев является членом Союза архитекторов Российской Федерации с 1990 года.
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