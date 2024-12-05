Центр Петербурга застрял в пробках, не дожидаясь часа пик: встали Невский и Литейный

Дороги в Петербурге забились на 6 баллов, не дожидаясь наступления вечернего часа пик. Особенно плотно в центре. Автомобилисты сообщают о ЧП.

По данным «Яндекс.Пробок», 6-балльные пробки в пятом часу вечера — это на 1 балл больше обычного для четверга. Крупные заторы при этом скопились на Невском проспекте и примыкающих улицах. Точкой преткновения стал перекресток с Владимирским и Литейным проспектами. На картах стоит метка о ДТП, а пользователи «Разговорчиков» сообщают о поломке «рогатого».