Центр Петербурга застрял в пробках, не дожидаясь часа пик: встали Невский и Литейный

Дороги в Петербурге забились на 6 баллов, не дожидаясь наступления вечернего часа пик. Особенно плотно в центре. Автомобилисты сообщают о ЧП.
По данным «Яндекс.Пробок», 6-балльные пробки в пятом часу вечера — это на 1 балл больше обычного для четверга. Крупные заторы при этом скопились на Невском проспекте и примыкающих улицах. Точкой преткновения стал перекресток с Владимирским и Литейным проспектами. На картах стоит метка о ДТП, а пользователи «Разговорчиков» сообщают о поломке «рогатого».
В результате на Невском проспекте скопился плотный затор от набережной канала Грибоедова. Владимирский и Литейный проспекты встали в направлении перекрестка с Невским. Пробки скопились также на Садовой улице, набережных Фонтанки и канала Грибоедова.
UPD: Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», водитель троллейбуса резко затормозил, чтобы избежать ДТП, и троллейбус остановился под обесточенным участком контактной сети. В 16:37 троллейбус уже убрали, уточнили на предприятии. Движению электротранспорта он не мешал.
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