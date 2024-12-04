Житель Выборга лишился двух гитар и синтезатора из-за долга по алиментам

Житель Выборга лишился своих музыкальных инструментов из-за долга по алиментам. Почти 700 тысяч рублей 42-летний мужчина задолжал своей восьмилетней дочери. Подробности этой истории 4 декабря сообщает пресс-служба УФССП России по Ленинградской области.

Местный житель должен был отдавать в качества алиментов четверть от всех своих доходов. Этой обязанностью он пренебрегал — на работу не устраивался и денег на содержание ребенка не перечислял. Родитель накопил задолженность — больше 680 тысяч рублей.

Судебный пристав составил протокол об административном правонарушении и предупредил мужчину об уголовной ответственности. Помимо этого неплательщик лишился двух электрогитар и синтезатора. Инструменты были арестованы и изъяты.

«Имущество будет реализовано на комиссионных началах в счёт частичного погашения долга по алиментам. Работа по взысканию остатка задолженности и алиментов находится на контроле судебных приставов», — уточнили в пресс-службе УФССП по Ленобласти.