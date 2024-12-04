Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-3°

облачно, без осадков

ощущается как -6

1 м/c,

сев.

 776мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 104,24
EUR 110,20
Кто и как перекрывает дороги
Копим на будущее
Кого предлагают на корпоратив
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Промышленный Петербург
Данные Росстата и реальность
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Житель Выборга лишился двух гитар и синтезатора из-за долга по алиментам

Житель Выборга лишился двух гитар и синтезатора из-за долга по алиментам

837
1 комментарий

Житель Выборга лишился своих музыкальных инструментов из-за долга по алиментам. Почти 700 тысяч рублей 42-летний мужчина задолжал своей восьмилетней дочери. Подробности этой истории 4 декабря сообщает пресс-служба УФССП России по Ленинградской области.

Местный житель должен был отдавать в качества алиментов четверть от всех своих доходов. Этой обязанностью он пренебрегал — на работу не устраивался и денег на содержание ребенка не перечислял. Родитель накопил задолженность — больше 680 тысяч рублей.

Судебный пристав составил протокол об административном правонарушении и предупредил мужчину об уголовной ответственности. Помимо этого неплательщик лишился двух электрогитар и синтезатора. Инструменты были арестованы и изъяты.

«Имущество будет реализовано на комиссионных началах в счёт частичного погашения долга по алиментам. Работа по взысканию остатка задолженности и алиментов находится на контроле судебных приставов», — уточнили в пресс-службе УФССП по Ленобласти.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Выборг Долг за алименты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
FedorGr
1 час
А ведь приставы и вооружены уже. Могли , если что и оружие применить.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
Как появляются имена у домов
4 декабря, 18:00
«Ленстройтрест» объявил о старте бронирования в новом доме в квартале «Окла»
4 декабря, 17:20
Петербургский девелопер перенесет загородный проект поближе к метро
4 декабря, 16:30
Банк «Санкт-Петербург» запускает вклад «Зимний Петербург» с повышенными ставками
4 декабря, 15:55
Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию последний корпус жилого комплекса «Новоорловский»
4 декабря, 15:40
Setl Group присоединился к мероприятию «Щедрый вторник» и помог детям
4 декабря, 15:30
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52