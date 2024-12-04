Советники Трампа рассказали, как можно урегулировать конфликт на Украине

Советники избранного 47-го президента США Дональда Трампа предложили три плана урегулирования конфликта на Украине. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает Reuters.

Предложения по разрешению конфликта на Украине выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, бывший директор нацразведки Ричард Гренелл, а также номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог.

Согласно предложению будущего вице-президента США, сделка между Москвой и Киевом может включать демилитаризацию линии демаркации между двумя государствами. Как передает Reuters, эту зону между Россией и Украиной в дальшейшем могут укрепить для предотвращения потенциальных вторжений. Кроме того, предложение Джей-Ди Вэнса, выступавшего против поставок оружия Украине, включает в себя запрет Киеву на членство в НАТО.

Ричард Гренелл выступил с предложением создать «автономные зоны» на востоке Украины в рамках мирного соглашения. Бывший директор нацразведки, как и Вэнс, отметил, что членство Украины в НАТО не соответствует интересам США.

Согласно плану Келлогга, созданного вместе с бывшим сотрудником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем, на Украине можно заморозить существующие линии фронта и таким образом остановить огонь.

Между тем аналитики и бывшие работники американских органов национальной безопасности полагают, что некоторые предложения могут встретить сопротивление со стороны Зеленского, «план победы» которого предполагал членство Киева в НАТО.

По мнению советников избранного 47-го президента США, основные положения мирного соглашения все же будут зависеть от личного общения Трампа, Путина и Зеленского.