В Пулково рассказали, как избежать пробок у аэропорта

Пассажирам, которые добираются до Пулково на автомобилях, напомнили, что перед въездом на территорию аэропорта необходимо убедиться в чистоте и читаемости номеров собственных машин. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщают в телеграм-канале Пулково.

Как объясняют в петербургском аэропорту, автомобильный номер должен быть чистым для того, чтобы шлагбаум перед Пулково мог автоматически распознать все знаки.

«Если этого не произошло, необходимо очистить номерной знак от загрязнений», — уточнили в сообщении.

Между тем читатели «Фонтанки» отмечают, что с утра перед Пулково образовалась пробка: «Шлагбаумы через раз работают, часть вообще поднята». При этом по тем же причинам возникают сложности с выездом из аэропорта.