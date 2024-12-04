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Город В Пулково рассказали, как избежать пробок у аэропорта

В Пулково рассказали, как избежать пробок у аэропорта

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11 комментариев

Пассажирам, которые добираются до Пулково на автомобилях, напомнили, что перед въездом на территорию аэропорта необходимо убедиться в чистоте и читаемости номеров собственных машин. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщают в телеграм-канале Пулково.

Как объясняют в петербургском аэропорту, автомобильный номер должен быть чистым для того, чтобы шлагбаум перед Пулково мог автоматически распознать все знаки.

«Если этого не произошло, необходимо очистить номерной знак от загрязнений», — уточнили в сообщении.

Между тем читатели «Фонтанки» отмечают, что с утра перед Пулково образовалась пробка: «Шлагбаумы через раз работают, часть вообще поднята». При этом по тем же причинам возникают сложности с выездом из аэропорта.

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Комментарии
11
Slava_Rossii2
2 часа
Почему власти уже четверть века не могут навести порядок в этом месте? Если есть пробки, значит сделайте дополнительные дороги и въезды. Или кого-то зарабатывает на этом бардаке хорошие деньги? Не пора ли тогда искоренить коррупцию?
Батарейкин
2 часа
Не иначе, как снова хотят увеличить стоимость парковки!
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