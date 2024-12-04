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Происшествия Сувенир из лавки в Таиланде грозит россиянке штрафами и конфискацией

Сувенир из лавки в Таиланде грозит россиянке штрафами и конфискацией

6 448
13 комментариев
Источник:

У туристки, вернувшейся в Россию из Таиланда, на таможне обнаружили голову крокодила. Необычный сувенир оказался источником проблем.

Новосибирские таможенники обнаружили крокодилью голову в сумке у женщины, прилетевшей из Пхукета, сообщает 4 декабря пресс-служба ФТС России. Дериват выявили при помощи рентгена, когда туристка проходила через «зеленый» коридор.

Женщина пояснила, что купила голову для себя в одной из сувенирных лавок Таиланда и не знала, что ее надо декларировать и предоставлять таможне разрешительные документы. Экспертиза подтвердила, что голова — настоящая, к тому же этот вид крокодила попадает под действие конвенции о торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Были возбуждены два административных дела: о недекларировании товаров и несоблюдении запретов и ограничений на ввоз. Теперь женщине грозят штраф и, вероятно, конфискация сувенира.

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Комментарии
14
Zet
2 часа
в Тае сотни крокодиловых ферм со множеством крокодилов - выращивают для кожгалантереи... этих голов там тысячи в год продают, и где тут ущерб природе?
OttoVonNasmorck
2 часа
Гена?!
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