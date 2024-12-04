Сувенир из лавки в Таиланде грозит россиянке штрафами и конфискацией

Женщина пояснила, что купила голову для себя в одной из сувенирных лавок Таиланда и не знала, что ее надо декларировать и предоставлять таможне разрешительные документы. Экспертиза подтвердила, что голова — настоящая, к тому же этот вид крокодила попадает под действие конвенции о торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).