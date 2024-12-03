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Политика Востоковед Вавилов: «Попытка госпереворота в Южной Корее случилась с одобрения крупных держав. И это не США»

Востоковед Вавилов: «Попытка госпереворота в Южной Корее случилась с одобрения крупных держав. И это не США»

5 334
25 комментариев

В Корее — кризис власти. Возможно, то, что парламентарии все же сумели проголосовать за отмену военного положения, убережет страну от больших проблем. Какие последствия политического кризиса в Южной Корее возможны, «Фонтанке» объяснил востоковед Николай Вавилов.

По его мнению, в отношениях с Северной Кореей ничего не изменится. Она вряд ли станет пользоваться ситуацией и вмешиваться в кризис в Южной Корее, тем более нападать на нее. Потому что в этом году произошли серьезные идеологические изменения в Трудовой партии Северной Кореи: отменена идеологема о необходимости воссоединения стран, значит, воевать не обязательно.

«Сейчас, на наших глазах США теряет крупнейшего военного союзника в Азии и крупнейший технологический центр, в том числе по производству полупроводников, — объясняет Николай Вавилов. — В то же время Китай очень сильно выигрывает. Тем не менее для меня очевидно, что президент Юн Сок Ёль ни за что не решился бы на объявление чрезвычайного положения и на попытку госпереворота, если бы не имел негласную поддержку крупных держав. Я не имею в виду США».

Как считает Вавилов, Соединенные Штаты не заинтересованы в политическом кризисе в Южной Корее, потому что он способен парализовать работу американского контингента, расположенного в этой стране, и в случае необходимости окажет сильное влияние на его способность вести активные боевые действия в отношении Китая. И Соединенные Штаты не смогут использовать большой 40-тысячный южнокорейский воинский контингент — самый крупный в мире после японского. «Кризис власти означает и кризис внешней политики. Особенно в отношениях с США», — говорит востоковед.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал он в обращении к нации. Позже войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. Однако оппозиция сумела войти в него и организовать голосование за отмену ЧП.

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Южная Корея Востоковед Переворот Военное положение
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Комментарии
26
274883895
14 минут
ЭТО ВСЁ ПРИДУМАЛ ЧЕРЧИЛЛЬ В 18 ГОДУ!
266963985
54 минуты
Да, Вавилов - это ещё тот востоковед
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