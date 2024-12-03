Востоковед Вавилов: «Попытка госпереворота в Южной Корее случилась с одобрения крупных держав. И это не США»

В Корее — кризис власти. Возможно, то, что парламентарии все же сумели проголосовать за отмену военного положения, убережет страну от больших проблем. Какие последствия политического кризиса в Южной Корее возможны, «Фонтанке» объяснил востоковед Николай Вавилов.

По его мнению, в отношениях с Северной Кореей ничего не изменится. Она вряд ли станет пользоваться ситуацией и вмешиваться в кризис в Южной Корее, тем более нападать на нее. Потому что в этом году произошли серьезные идеологические изменения в Трудовой партии Северной Кореи: отменена идеологема о необходимости воссоединения стран, значит, воевать не обязательно.

«Сейчас, на наших глазах США теряет крупнейшего военного союзника в Азии и крупнейший технологический центр, в том числе по производству полупроводников, — объясняет Николай Вавилов. — В то же время Китай очень сильно выигрывает. Тем не менее для меня очевидно, что президент Юн Сок Ёль ни за что не решился бы на объявление чрезвычайного положения и на попытку госпереворота, если бы не имел негласную поддержку крупных держав. Я не имею в виду США».

Как считает Вавилов, Соединенные Штаты не заинтересованы в политическом кризисе в Южной Корее, потому что он способен парализовать работу американского контингента, расположенного в этой стране, и в случае необходимости окажет сильное влияние на его способность вести активные боевые действия в отношении Китая. И Соединенные Штаты не смогут использовать большой 40-тысячный южнокорейский воинский контингент — самый крупный в мире после японского. «Кризис власти означает и кризис внешней политики. Особенно в отношениях с США», — говорит востоковед.