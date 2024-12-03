Дыры на лестнице дореволюционного дома в Петербурге заделали после падения ребёнка

Работники управляющей компании заделали бреши в перилах лестницы пятиэтажки в Адмиралтейском районе Петербурга. Поводом для этого стало падение 2-летней девочки в проём между пролётами.

Источник: предоставлено прокуратурой Петербурга







Как стало известно «Фонтанке» 3 декабря, падение со второго этажа обошлось для ребёнка без тяжёлых травм. Лестница в пятиэтажке на 1-й Красноармейской улице, 4, была в тревожном состоянии некоторое время. Части металлических ограждений не хватало на 4-м и 2-м этажах. Лифт, как говорят родители, не работает.

Ко вторнику рабочие сделали «заплатку». Предполагается, что это временное решение. Витиеватый узор на лестнице — одно из достоинств дома, построенного в 1876 году. Пятиэтажка находится в ведении ЖКС № 1 Адмиралтейского района. Гендиректор компании на звонки не ответил.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Вопросы к обслуживанию дома после случившегося есть у прокуратуры Адмиралтейского района. Надзор проверит, как управляющая организация соблюдает требования жилищного законодательства.

Ведомство поставило на контроль доследственную проверку по факту травмирования девочки, которую проводит СК. Следователи зафиксировали, что ограждения лестницы местами отсутствовало.

«Жилищному агентству Адмиралтейского района дано указание об устранении выявленных нарушений, которые были в срочном порядке выполнены», — сообщили в ГСУ СК по Петербургу.