У виновника смертельного ДТП в Отрадном — 40 штрафов

Водитель «Лады», выехавший на встречную полосу и погибший в Кировском районе Ленобласти, был злостным нарушителем ПДД. В этом году его 40 раз поймали на нарушениях. Его оппонент тоже не безгрешен. Подробности стали известны «Фонтанке» 3 декабря.

ДТП, напомним, произошло вчера вечером на 41-м километре автодороги Петербурга — Кировск, на территории города Отрадное. 50-летний житель Подпорожья на своей «Ладе Весте» на правом закруглении дороги не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в автобус «Ивеко Феникс». «Лада» вылетела в кювет, водитель умер на месте. Про него известно, что он был индивидуальным предпринимателем из Подпорожья, занимался пассажирскими перевозками. По данным базы приставов, он не заплатил 3,5 тысячи рублей дорожных штрафов.

Водитель автобуса на дорогах в этом году тоже был небезгрешен. У него — 13 штрафов за нарушения ПДД, и оплачены не все.