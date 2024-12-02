Возле Отрадного «Лада» не смогла войти в поворот и врезалась в автобус. Водитель погиб

Водитель легкового автомобиля попал в лобовое ДТП с пассажирским автобусом в Кировском районе Ленобласти. Он погиб на месте.

О смертельной аварии сообщает ГУ МВД региона 2 декабря. После восьми часов вечера водитель «Лады» ехал по трассе возле города Отрадное. На затяжном плавном повороте он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Легковушка лоб в лоб столкнулась с автобусом «Ивеко».

50-летний мужчина погиб на месте. Второй водитель не пострадал, пассажиров в автобусе не было.