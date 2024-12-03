Балерина Мариинского театра станцевала на льду озера в Хибинах

Балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова станцевала на замерзшем озере Малый Вудъявр в Мурманской области. Это была запись фрагмента для будущего фильма «Танец душ» режиссера Алексея Вальца.

«Я почувствовала себя на настоящем Лебедином озере! Именно так мы себе представляем, когда выходим на сцену танцевать Лебединой озеро», — цитирует артистку в своем телеграм-канале журналист и муниципальный депутат Антон Рассказов.

41-летний Алексей Вальц — хореограф-постановщик, работавший со звездами шоу-бизнеса, такими как Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Глюкоза, группа «Блестящие», на церемониях «Песня года» и «Золотой граммофон», на телевизионных проектах «Минута славы» и «5 звезд». Продюсер, режиссер, клипмейкер.

Ильмира Багаутдинова не впервые танцует на льду — в 2021 году танец белого лебедя она воплощала на Финском заливе в бухте Батарейная — в поддержку петиции против строительства портового терминала.

Ильмира — дочь танцовщиков Мариинского театра Ольги Вторушиной и Равиля Багаутдинова. В 1999 году окончила Академию русского балета им. А. Я. Вагановой и была зачислена в труппу Мариинского театра.