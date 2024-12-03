Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

4 м/c,

ю-з.

 756мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 107,18
EUR 112,80
Данные Росстата и реальность
Копим на будущее
Дворники без денег
«Лента» и «Улыбка радуги»
Еще один игрок в метро
Промышленный Петербург
Спрос на самокаты не падает
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus Кино Театры Балерина Мариинского театра станцевала на льду озера в Хибинах

Балерина Мариинского театра станцевала на льду озера в Хибинах

245
Написать комментарий

Балерина Мариинского театра Ильмира Багаутдинова станцевала на замерзшем озере Малый Вудъявр в Мурманской области. Это была запись фрагмента для будущего фильма «Танец душ» режиссера Алексея Вальца.

«Я почувствовала себя на настоящем Лебедином озере! Именно так мы себе представляем, когда выходим на сцену танцевать Лебединой озеро», — цитирует артистку в своем телеграм-канале журналист и муниципальный депутат Антон Рассказов.

Источник:

41-летний Алексей Вальц — хореограф-постановщик, работавший со звездами шоу-бизнеса, такими как Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Глюкоза, группа «Блестящие», на церемониях «Песня года» и «Золотой граммофон», на телевизионных проектах «Минута славы» и «5 звезд». Продюсер, режиссер, клипмейкер.

Ильмира Багаутдинова не впервые танцует на льду — в 2021 году танец белого лебедя она воплощала на Финском заливе в бухте Батарейная — в поддержку петиции против строительства портового терминала.

Ильмира — дочь танцовщиков Мариинского театра Ольги Вторушиной и Равиля Багаутдинова. В 1999 году окончила Академию русского балета им. А. Я. Вагановой и была зачислена в труппу Мариинского театра.

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

ПО ТЕМЕ
Балет Мариинский театр Съемки
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Новости компаний
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
ТОП 5
Новости компаний
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10