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Финансы Общество Валютные интервенции, новое бюджетное правило и четкий путь к снижению инфляции — чего ждут банкиры от правительства и Центробанка

Валютные интервенции, новое бюджетное правило и четкий путь к снижению инфляции — чего ждут банкиры от правительства и Центробанка

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1 комментарий

Пять пожеланий к валютно-денежной политике правительства России и Центрального банка высказал Дмитрий Пьянов, первый зампред банка ВТБ. О них он написал в «Письме Деду Морозу и Снегурочке», опубликованном РБК.

В первую очередь он предложил модифицировать бюджетное правило, защищающее не только от нефтяных, но и от внутренних рисков. По его словам, необходимо сберегать дополнительные ненефтегазовые доходы на те времена, когда экономике потребуется помощь со стороны бюджета. Таким образом будет сглажен не только нефтяной, но и деловой цикл.

Также Пьянов предложил поддержать проект высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург (ВСМ) через субординированные кредиты из ФНБ в первом квартале 2025 года.

Хотелось бы банкирам более четко представлять путь, которым Центробанк планирует двигаться к инфляции в 4%, поскольку цели, установленные на 2024 год, не осуществились. В ВТБ также задаются вопросом, в какой мере ЦБ учитывает риски рецессии.

Кроме того, предлагается активнее проводить интервенции на валютном рынке во время повышенной волатильности курса рубля. По мнению Дмитрия Пьянова, стабилизация курса позволит меньше охлаждать экономику и проще вернуть инфляцию к цели, с учетом того роста цен, который наблюдается во время падения рубля.

И, наконец, он предлагает добавить ресурсов департаменту банковского регулирования ЦБ и создать работающую площадку для выравнивания позиций подразделений ЦБ в регуляторных вопросах. Как говорится в «письме», внедрение нового норматива краткосрочной ликвидности запланировано на 2026 год, хотя суть новых экономических реалий была понятна еще в 2023 году, а дата выхода порядка формирования резервов по заблокированным активам до сих пор неизвестна, хотя экономическое явление проявилось в 2022 году. Он подчеркнул, что регуляторные документы хотелось бы иметь за год до продуктивного внедрения новой концепции регулирования.

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Комментарии
1
Гость
38 минут
А ФНБ уже тю-тю...
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