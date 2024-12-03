Валютные интервенции, новое бюджетное правило и четкий путь к снижению инфляции — чего ждут банкиры от правительства и Центробанка

Пять пожеланий к валютно-денежной политике правительства России и Центрального банка высказал Дмитрий Пьянов, первый зампред банка ВТБ. О них он написал в «Письме Деду Морозу и Снегурочке», опубликованном РБК.

В первую очередь он предложил модифицировать бюджетное правило, защищающее не только от нефтяных, но и от внутренних рисков. По его словам, необходимо сберегать дополнительные ненефтегазовые доходы на те времена, когда экономике потребуется помощь со стороны бюджета. Таким образом будет сглажен не только нефтяной, но и деловой цикл.

Также Пьянов предложил поддержать проект высокоскоростной железной дороги Москва — Петербург (ВСМ) через субординированные кредиты из ФНБ в первом квартале 2025 года.

Хотелось бы банкирам более четко представлять путь, которым Центробанк планирует двигаться к инфляции в 4%, поскольку цели, установленные на 2024 год, не осуществились. В ВТБ также задаются вопросом, в какой мере ЦБ учитывает риски рецессии.

Кроме того, предлагается активнее проводить интервенции на валютном рынке во время повышенной волатильности курса рубля. По мнению Дмитрия Пьянова, стабилизация курса позволит меньше охлаждать экономику и проще вернуть инфляцию к цели, с учетом того роста цен, который наблюдается во время падения рубля.