Попадет в книгу рекордов. Стало известно, когда в Петербурге откроется самый большой каток в мире

Торжественное открытие новой очереди «Катка у Флагштока» пройдет 7 декабря. После расширения его площадь составит 28 000 кв. м — новый мировой рекорд в этот день зафиксирует Книга рекордов России.

Как сообщили «Фонтанке» в АО «Зенит-Арена», церемония открытия начнется в 15:00. На ней выступят знаменитые российские фигуристы. Среди них — олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин, а также бронзовые призеры Олимпиады-2022 в личных и командных соревнованиях, чемпионы мира — 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они покажут парный художественный номер.

Попасть на церемонию смогут те, кто приобретет на нее специальный бесплатный билет — это можно сделать на сайте или в кассах.

После этого каток продолжит работу по сеансам. Первый, праздничный, будет проходить с 16:30 до 19:00. На нем спортсмены проведут для гостей мастер-классы и автограф-сессию на льду. В финале шоу-команда «Катка у Флагштока» покажет свои танцевальные номера, вдохновленные классическими произведениями русских композиторов. Запланирована ледовая дискотека.