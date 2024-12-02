Попадет в книгу рекордов. Стало известно, когда в Петербурге откроется самый большой каток в мире

Торжественное открытие новой очереди «Катка у Флагштока» пройдет 7 декабря. После расширения его площадь составит 28 000 кв. м — новый мировой рекорд в этот день зафиксирует Книга рекордов России.
Как сообщили «Фонтанке» в АО «Зенит-Арена», церемония открытия начнется в 15:00. На ней выступят знаменитые российские фигуристы. Среди них — олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин, а также бронзовые призеры Олимпиады-2022 в личных и командных соревнованиях, чемпионы мира — 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они покажут парный художественный номер.
Еще гостей ждет выступление юниоров под руководством звездного российского тренера по фигурному катанию, шестикратной чемпионки СССР, вице-чемпионки мира Тамары Москвиной.
Попасть на церемонию смогут те, кто приобретет на нее специальный бесплатный билет — это можно сделать на сайте или в кассах.
После этого каток продолжит работу по сеансам. Первый, праздничный, будет проходить с 16:30 до 19:00. На нем спортсмены проведут для гостей мастер-классы и автограф-сессию на льду. В финале шоу-команда «Катка у Флагштока» покажет свои танцевальные номера, вдохновленные классическими произведениями русских композиторов. Запланирована ледовая дискотека.
Еще два сеанса с шоу от команды катка и дискотекой пройдут с 20:00 до 21:30 и с 22:00 до 23:30.
Напомним, ледовая площадка открылась на Крестовском острове в конце ноября 2022 года. Прошлой зимой площадь катка увеличилась в 4 раза и стала самой большой в Петербурге. Как изменится пространство после расширения, читайте здесь.
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