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Город У флагштока снова открыли каток. Как он работает и когда станет самым большим в мире

У флагштока снова открыли каток. Как он работает и когда станет самым большим в мире

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На территории пространства «Флагшток» у «Газпром-Арены» снова открылся самый большой в Петербурге каток. Пока он работает в ограниченном режиме, но позже в ноябре станет доступен для всех. А в декабре его площадь увеличится — после этого ледовая площадка станет самой большой в мире. «Фонтанка» узнала, как она изменится и как будет работать в этом сезоне.

Как изменится каток в 2024 году

В этом году на катке появится и хоккейное поле

Сейчас «Каток у Флагштока» работает в том же объеме, что прошлой зимой — его площадь: 11,4 тысячи кв. метров. Однако в декабре территория увеличится в 2,5 раза — до 28 тысяч кв. метров.

Вместе с площадью вырастет и пропускная способность катка. Сейчас она составляет 7,2 тысячи человек в сутки, после расширения — увеличится до 12 тысяч, рассказали «Фонтанке» в АО «Зенит-Арена». Как ожидается, за зимний сезон 2024–2025 каток примет до 1 миллиона посетителей. Это больше, чем за всё предыдущее время его работы: с 2022 по 2024 годы здесь покатались 980 тысяч человек.

В рамках подготовки к расширению на катке откроют дополнительные павильоны. К действовавшим в прошлом году 35 локациям с прокатом коньков, раздевалками, кафе, пунктами обогрева и туалетами добавили 13 новых. А еще высадили более 160 сосен и сербских елей и больше сотни разных кустарников.

Из-за градостроительных ограничений и близости к станции метро у ледовой площадки необычное инженерное воплощение. Она устроена на металлических подиумах, возвышающихся над землей почти на метр.

Как каток будет работать в этом сезоне

7 ноября «Каток у Флагштока» открыли для организованных социальных групп. Сейчас здесь бесплатно занимаются ребята из детских домов и интернатов Петербурга и Ленинградской области, члены семей участников СВО и клубов детского фигурного катания.

В ноябре каток откроется для всех желающих и будет работать в том же режиме, что в прошлые сезоны: по сеансам. Обычный длится 1,5 часа, утренний — 2. Как всегда, помимо платных сеансов, будут социальные: бесплатный билет можно будет забронировать на сайте или получить в кассе.

На начало декабря запланирован третий этап запуска площадки — уже в расширенном виде. На торжественной церемонии выступят звезды фигурного катания, а мировой рекорд зафиксирует Книга рекордов России.

Будущий каток — новая часть

Несмотря на увеличение площади ледового покрытия и разросшейся инфраструктуры, стоимость билетов не изменится, заверили «Фонтанку» в АО «Зенит-Арена». На катке всё так же будут доступны аренда и заточка коньков, индивидуальные занятия с инструкторами. По праздникам и выходным будут показывать танцевальные номера и проводить ледовые дискотеки.

Напомним, «Каток у Флагштока» открылся на Крестовском острове в конце ноября 2022 года. Прошлой зимой площадь ледового пространства увеличилась в 4 раза и стала самой большой в Петербурге.

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Комментарии
1
Гость
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