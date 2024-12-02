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Общество В Петербурге поймали молодых хакеров, оформлявших на людей займы через украденные аккаунты на «Госуслугах»

В Петербурге поймали молодых хакеров, оформлявших на людей займы через украденные аккаунты на «Госуслугах»

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14 комментариев

В Петербурге поймали двух хакеров, оформлявших на людей займы с помощью украденных данных с «Госуслуг». В отношении молодых мужчин возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале в понедельник, 2 декабря.

Источник:

По данным полиции, хакеры покупали неактивные сим-карты разных операторов связи. После чего получали доступ к персональным данным людей и оформляли на них займы. «Полученные денежные средства выводили на счета посредников-дропов», — поясняет Ирина Волк. 

По словам одного из задержанных, он покупал паспортные данные людей в боте в Telegram, а также брал у подставных лиц банковские карты за процент. Затем вписывал эти данные на сайтах микрозаймов и выводил деньги сначала на карту дропов, а затем через криптовалюту переводил себе на счет. 

Во время обысков в квартирах у молодых людей нашли базу данных с учетными записями жертв. А также телефоны, симки и банковские карты. 

«В отношении двоих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — делится официальный представитель МВД России.

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Комментарии
14
sysh
3 часа
надлежащем поведении По пешеходному переходу,только на зеленый.
Zet
2 часа
То есть просто имея паспортные данные, можно такое провернуть? А при чём тут госуслуги? Самому человеку звонил кто-то? Он вообще о займе знал?
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