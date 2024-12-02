В Петербурге поймали молодых хакеров, оформлявших на людей займы через украденные аккаунты на «Госуслугах»

В Петербурге поймали двух хакеров, оформлявших на людей займы с помощью украденных данных с «Госуслуг». В отношении молодых мужчин возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем telegram-канале в понедельник, 2 декабря.

По данным полиции, хакеры покупали неактивные сим-карты разных операторов связи. После чего получали доступ к персональным данным людей и оформляли на них займы. «Полученные денежные средства выводили на счета посредников-дропов», — поясняет Ирина Волк.

По словам одного из задержанных, он покупал паспортные данные людей в боте в Telegram, а также брал у подставных лиц банковские карты за процент. Затем вписывал эти данные на сайтах микрозаймов и выводил деньги сначала на карту дропов, а затем через криптовалюту переводил себе на счет.