Джо Байден помиловал своего сына по двум делам, хотя заявлял, что не будет этого делать

Президент США Джо Байден вечером 1 декабря подписал помилование своего сына Хантера по двум судебным делам, объяснив, что обвинения Хантера были попытками «сломить» его самого. До этого президент неоднократно заявлял, что не воспользуется своими полномочиями для помилования сына или смягчения его приговора, пишет NBC.

Согласно заявлению Белого дома, президент объявил о «полном и безусловном помиловании» за любые преступления, которые Хантер Байден «совершил или мог совершить или в которых принимал участие в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года».

12 декабря Хантер Байден должен был быть осужден по обвинению в хранении оружия, 16 декабря — в уклонении от уплаты налогов.

В своем воскресном заявлении Джо Байден рассказал о борьбе своего сына с наркотической зависимостью, заявив, что политические оппоненты пытаются «сломать» его самого, преследуя Хантера.

«С первого дня на своем посту я говорил, что не стану вмешиваться в принятие решений министерством юстиции США. И я сдержал слово, даже когда наблюдал за тем, как мой сын подвергается несправедливому преследованию», — заявил Джо Байден.

«Обвинения по его делам были выдвинуты после того, как несколько моих политических оппонентов в конгрессе спровоцировали это с целью нападок на меня и для противодействия моему избранию», — считает американский президент.

«Пытаясь сломать Хантера, они пытались сломать меня, и нет причин считать, что на этом все закончится», — добавил он.

82-летний Байден использовал свое право помилования, чтобы гарантировать, что Хантер Байден не попадет в тюрьму, поскольку его срок в Белом доме подходит к концу и ему не нужно будет участвовать в будущих выборах, отмечается в публикации.

В сентябре в Белом доме сообщали, что Байден не собирается этого делать.