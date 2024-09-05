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Политика Белый дом: Байден не помилует сына, если его осудят за неуплату налогов

Белый дом: Байден не помилует сына, если его осудят за неуплату налогов

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2 комментария

Действующий президент США Джо Байден не собирается помиловать Хантера Байдена, если суд признает его виновным в неуплате налогов. Об этом сообщила 5 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Politico.

В США начинается отбор присяжных по «налоговому» делу Хантера Байдена.

Напомним, Хантеру Байдену, сыну действующего президента страны, насчитали неуплаченных налогов на сумму в 1,4 млн долларов, которых он не платил с 2016 по 2020 год. Однако, как сообщает 5 сентября NBC, Хантер Байден намерен изменить свое заявление по делу о федеральном налоге, чтобы избежать судебного разбирательства. Он собирается использовать в суде «сделку Элфорда» о признании вины. Это такая форма признания, но не в совершении преступления, а в том, что у обвинения есть убедительная доказательная база.

При этом в ходе слушаний условия заявления о признании вины не были раскрыты, и непонятно, пойдет ли навстречу судья попытке Байдена избежать судебного разбирательства.

Ранее, 11 июня, суд присяжных признал вину Хантера Байдена по всем обвинениям о незаконном владении оружием. Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф до 750 тысяч долларов. Приговор будет вынесен на 120-й день после оглашения решения присяжных, то есть перед выборами президента США.

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Комментарии
2
Сила в Правде!!
5 сентября 2024, 23:36
в россии такое невозможно просто у президента нет семьи.
Artimenga
5 сентября 2024, 23:39
Судья будет неожиданно дискредитирован, прокурор потеряет дело с уликами... и все...
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