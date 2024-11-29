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Спорт Главу Федерации футбола Брунея уволили вскоре после матча с Россией

Главу Федерации футбола Брунея уволили вскоре после матча с Россией

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10 комментариев

Фейсал Юсофф лишился должности президента Федерации футбола Брунея (FABD) через две недели после разгромного поражения от сборной России (0:11). Об этом сообщили 29 ноября на официальном сайте организации.

Исполнительный комитет FABD принял это решение по распоряжению султана Брунея Хассанала Болкиаха. Как заявлено, причиной отставки стали «нарушения национальных законов», однако подробности не раскрываются. На пост временно назначен Махруб Мурни.

15 ноября сборная Брунея встретилась с российской командой в Краснодаре в товарищеском матче. Встреча завершилась разгромной победой России со счетом 11:0, что стало рекордным результатом в истории национальной команды.

Позже в сети появилось видео, на котором футболисты Брунея якобы проводят время в краснодарском баре за распитием алкоголя. В самой Федерации футбола Брунея позже заявили, что провели внутреннюю проверку. По их словам, ролик оказался подделкой, и выводы о поведении спортсменов были основаны на смонтированном материале.

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Комментарии
10
Cashmare
1 час
то есть выиграли у пьяных в дым малайцев?
DanCitizen
1 час
Что не так ? Проиграли в финале ЧМ сильнейшей команде мира
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