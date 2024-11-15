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Спорт Сборная России установила рекорд, забив 11 мячей в ворота Брунея

Сборная России установила рекорд, забив 11 мячей в ворота Брунея

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29 комментариев

Исторической победой сборной России завершился товарищеский матч против Брунея. Встреча проходила 15 ноября в Краснодаре. Россияне выиграли со счетом 11 : 0.

Голы за сборную России забили Иван Обляков (1-я и 28-я минуты), Нур Отман (7-я — автогол), Евгений Морозов (9-я), Лечи Садулаев (48-я), Никита Кривцов (57-я), Тамерлан Мусаев (62-я), Андрей Мостовой (67-я), Александр Черников (73-я), Алексей Батраков (79-я), Арсен Адамов (87-я).

Таким образом, российская команда установила рекорд по голам. Предыдущей самой крупной победой россиян была игра против Сан‑Марино в 2019 году — 9 : 0.

Следующий матч сборная России проведет 19 ноября в Волгограде против Сирии.

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Комментарии
29
Klaustrofobik
1 час
Футбола в России больше нет.
DanCitizen
1 час
Почему по ТВ не объявляют , что сборная России стала ещё и Чемпионом мира ? Пора , чтобы паства радовалась , как в Северной Корее
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