Оборонительный рубеж «Ижора» намерены восстановить, там запустят туристический маршрут

«Вопрос восстановления линии „Ижора“ обсуждается на уровне правительства города. Обязательно это будет сделано. Более того, мы проговорили с председателем комитета по туризму Евгением Панкевичем. Один из маршрутов туристических по городу будет связан с линией обороны „Ижора“. К 80-летию великой Победы он будет разработан. Линия обороны — это тот комплекс, который удалось сохранить энергией и желанием наших жителей, чтобы передать подрастающим поколениям. Заверяю всех, что в ближайшее время этот маршрут появится на карте города», — сказал Константин Серов.