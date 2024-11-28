Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

штиль.

 764мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 109,58
EUR 116,14
Будет ли доллар до 120 рублей?
Второй строитель метро
Промышленный Петербург
Кунсткамера расширяется
Путин про "Орешник"
Cколько зарабатывает кейтеринг
Рейтинги "Фонтанки"
Город Оборонительный рубеж «Ижора» намерены восстановить, там запустят туристический маршрут

Оборонительный рубеж «Ижора» намерены восстановить, там запустят туристический маршрут

653
5 комментариев

Оборонительную линию «Ижора» намерены восстановить, в этой местности будет запущен туристический маршрут — сообщил глава Фрунзенского района Петербурга Константин Серов во время прямой линии 28 ноября.

«Вопрос восстановления линии „Ижора“ обсуждается на уровне правительства города. Обязательно это будет сделано. Более того, мы проговорили с председателем комитета по туризму Евгением Панкевичем. Один из маршрутов туристических по городу будет связан с линией обороны „Ижора“. К 80-летию великой Победы он будет разработан. Линия обороны — это тот комплекс, который удалось сохранить энергией и желанием наших жителей, чтобы передать подрастающим поколениям. Заверяю всех, что в ближайшее время этот маршрут появится на карте города», — сказал Константин Серов.

Слушатели эфира отметили, что на углу улиц Димитрова и Софийской по инициативе местных краеведов уже создан и развивается народный музей оборонительного рубежа «Ижора». Инициативные жители разработали концепцию развития проекта.

Константин Серов рассказал также, что администрация района предложила городу организовать Парк героев СВО на территории бывших антенных полей на Софийской улице.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Ижора Оборонительный рубеж Маршрут Туристы Константин Серов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
282694747
6 минут
Опять величественный патриотизм?
Гость
35 минут
Прогиб засчитан……интересно, кому это может быть интересно?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Новости компаний
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
Новости компаний
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
ТОП 5
Новости компаний
GloraX Premium Василеостровский получил разрешение на ввод в эксплуатацию
28 ноября, 18:30
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
Девелопер «Терминал-Ресурс» построил детскую поликлинику
28 ноября, 18:00
В Аквилон Leaves предлагают «счастливые квадратные метры»
28 ноября, 17:26
Группа Аквилон получила Золотой Знак «Надежный застройщик России 2024»
28 ноября, 16:50
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне А(RU), прогноз «стабильный»
28 ноября, 15:45
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Пенсионный особый»
28 ноября, 14:10
Во Владимире дали старт проекту GloraX Октябрьский на месте ВТЗ
28 ноября, 13:25
Биткоин притягивает петербуржцев на криптобиржи
28 ноября, 11:32
Назад в будущее: малоэтажка снова в моде
27 ноября, 18:00
Более 200 экспертов обсудили вызовы на «ConTech 2024. Контент и технологии для цифрового ТВ в России»
27 ноября, 17:43
ГК «Главстрой Регионы» вошла в топ-5 рейтинга социально ответственных девелоперов России
27 ноября, 17:26