Оборонительный рубеж «Ижора» намерены восстановить, там запустят туристический маршрут

Оборонительную линию «Ижора» намерены восстановить, в этой местности будет запущен туристический маршрут — сообщил глава Фрунзенского района Петербурга Константин Серов во время прямой линии 28 ноября.
«Вопрос восстановления линии „Ижора“ обсуждается на уровне правительства города. Обязательно это будет сделано. Более того, мы проговорили с председателем комитета по туризму Евгением Панкевичем. Один из маршрутов туристических по городу будет связан с линией обороны „Ижора“. К 80-летию великой Победы он будет разработан. Линия обороны — это тот комплекс, который удалось сохранить энергией и желанием наших жителей, чтобы передать подрастающим поколениям. Заверяю всех, что в ближайшее время этот маршрут появится на карте города», — сказал Константин Серов.
Слушатели эфира отметили, что на углу улиц Димитрова и Софийской по инициативе местных краеведов уже создан и развивается народный музей оборонительного рубежа «Ижора». Инициативные жители разработали концепцию развития проекта.
Константин Серов рассказал также, что администрация района предложила городу организовать Парк героев СВО на территории бывших антенных полей на Софийской улице.
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