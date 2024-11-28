Умерла легенда театра Комедии имени Акимова Вера Карпова

Вера Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде в знаменитом Ахматовском доме. Тогда Фонтанный дворец графов Шереметевых назывался просто «Фонтанный» и был жилым. Окончила Училище имени Щукина в Москве. На показе одного из дипломных спектаклей оказался режиссер Николай Акимов и пригласил молодых однокурсниц Веру Карпову и Инну Ульянову к себе в Ленинградский театр комедии. Первая же роль Карповой — Бетти в спектакле Козинцева «Опасный поворот» — принесла ей успех. Вера Александровна всю свою жизнь посвятила родному городу, с ее именем связаны яркие страницы истории театра Комедии, где за 67 лет она сыграла более 80 ролей. Также она известна по многочисленным работам в кино. Например, она снималась в «Улицах разбитых фонарей». В «Преступлении и наказании» 2007 года сыграла старуху-процентщицу.