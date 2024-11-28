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Общество Умерла легенда театра Комедии имени Акимова Вера Карпова

Умерла легенда театра Комедии имени Акимова Вера Карпова

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4 комментария

Ушла из жизни петербургская актриса Вера Александровна Карпова — народная артистка России, легенда и хранитель традиций театра Комедии имени Акимова. Соболезнование губернатора Александра Беглова в связи с ее кончиной публикует 28 ноября управление информации Смольного.

Вера Карпова родилась 6 февраля 1933 года в Ленинграде в знаменитом Ахматовском доме. Тогда Фонтанный дворец графов Шереметевых назывался просто «Фонтанный» и был жилым. Окончила Училище имени Щукина в Москве. На показе одного из дипломных спектаклей оказался режиссер Николай Акимов и пригласил молодых однокурсниц Веру Карпову и Инну Ульянову к себе в Ленинградский театр комедии. Первая же роль Карповой — Бетти в спектакле Козинцева «Опасный поворот» — принесла ей успех. Вера Александровна всю свою жизнь посвятила родному городу, с ее именем связаны яркие страницы истории театра Комедии, где за 67 лет она сыграла более 80 ролей. Также она известна по многочисленным работам в кино. Например, она снималась в «Улицах разбитых фонарей». В «Преступлении и наказании» 2007 года сыграла старуху-процентщицу.

«Для всех нас она была воплощением истинного служения искусству, высочайшего таланта, доброты и душевной красоты. Светлую память о Вере Александровне Карповой — любимой актрисе всех поколений театрального Ленинграда — Санкт-Петербурга — будет хранить наш город», — сказал губернатор Беглов.

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Комментарии
4
NSE
42 минуты
91 год! Пожила, грех жаловаться. Наше поколение и до 60 не всегда дотягивает.
Абрикосов
26 минут
а почему фото то не приложить?! театральная актриса, я в Акимова регулярно бываю но вот не запомнилась она почему то... Царствие небесного!!!
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