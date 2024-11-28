Не жизнь, а праздник: сколько зарабатывает кейтеринг

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Рынок событийного кейтеринга растет в Петербурге фантастическими темпами: в 2023-м он увеличился в размерах не менее чем на 50%, и в этом компании продолжали быстро наращивать обороты. Цены на какие банкеты доходят до 50 тыс. рублей с человека и напоминает ли рынок пузырь, обсуждали участники клуба «Ресторатор», которых собрала «Фонтанка.ру».



Событийный кейтеринг начал развиваться в России и Петербурге больше 30 лет назад, но до сих пор об этом рынке мало что по настоящему известно. Слишком сильно - порой в разы - отличаются оценки различных аналитиков. Не очень понятно, даже сколько таких компаний в стране. Одни эксперты называют цифру 700, другие - 3 тыс.



Более того, некоторые владельцы компаний были уверены, что собрать лидеров рынка вместе - задача в принципе невыполнимая: слишком велики порой ставки. Стоимость банкета сейчас уже нередко достигает 10 тыс. рублей на человека, в то время как на некоторых мероприятиях порой собираются по 2-3 тыс гостей одновременно. Таким образом, за один вечер кейтеринговая компания может выручить деньги, которые некоторые традиционные точки общепита не зарабатывают и за целый год.



Однако, проблемы владельцев кейтерингов состоят вовсе не в невозможности найти сейф для наличности необходимых размеров. В кулуарах участники заседания клуба «Ресторатор» говорили, что давно пора составить черный список проштрафившихся сотрудников. Бывали случаи, когда один-два официанта увозили с мероприятия алкоголя на 50 тыс рублей. Трудностей в жизни кейтеринговых операторов вообще хватает: например, в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 они столкнулись с массовым бойкотом со стороны официантов.

Заседание клуба «Ресторатор» Заседание клуба «Ресторатор» Заседание клуба «Ресторатор» Заседание клуба «Ресторатор» Заседание клуба «Ресторатор» Заседание клуба «Ресторатор» Заседание клуба «Ресторатор» Заседание клуба «Ресторатор» Заседание клуба «Ресторатор» 1 из 9 Заседание клуба «Ресторатор» Источник: Анжела Мнацаканян

С чем это было связано, а также о других проблемах и путях развития рынка, говорили владельцы и топ-менеджеры кейтеринговых компаний за большим столом в отеле Indigo.

Декабрь VS июнь



У рынка кейтеринга масса отличий от традиционного ресторанного бизнеса. Одно из них - предельно выраженная сезонность. У событийного кейтеринга в Петербурге два ярко выраженных пика - в июне, когда в городе проходит экономический форум и в декабре, когда празднуют всё и вся.



Лейла Гадирова, руководитель отдела развития Live Catering Источник: Анжела Мнацаканян







“На декабрь мы уже с середины ноября не принимаем заказы, потому что ресурсы не бездонны. Как мощности по приготовлению еды и материальные ресурсы - посуда, мебель, так и, конечно, люди. В первую очередь, я имею ввиду менеджмент, который управляет ребятишками (имеется в виду, официантами). Я всегда говорю клиентам: в Петербурге есть 4 события: 8 марта, Экономический форум, День строителя и Новый год. Но мы не используем такие понятия как сезон или не сезон: в любое время много работы, которая идет в пользу декабря: проводим дегустации, готовим людей”, - рассказала Лейла Гадирова, руководитель отдела развития Live Catering.

Часть кейтеринговых компаний продолжает принимать заказы на декабрь. «У нас в декабре еще есть свободные даты, ведь с началом СВО многие наши клиенты из госкомпаний вместо корпоративов начали направлять средства на поддержку государства. Также появился новый формат корпоративов, которые проводятся по формуле: образование плюс развлечение. Например, в первой половине дня лекции и обучение, а после гала-ужин или фуршет», — рассказала Диана Акгаева, заместитель директора по коммерции и маркетингу компании «Карамель Кейтеринг».



Семен Вельтман, директор по развитию Magnifique Catering Group Источник: Анжела Мнацаканян







Впрочем, некоторые компании все-таки смогли победить сезонность. «Декабрь — это месяц, который сильно переоценен. Лично у нас в компании как таковой сезонности уже нет. Как это было 5 или 10 лет назад. Сейчас, декабрь — такой же месяц как ноябрь или сентябрь. И даже не июнь, когда проходит экономический форум, который является самой большой доминантой в нашем городе для кейтеринга. За последнюю неделю или две мы отказали уже раз 10 или 20 по мероприятиям в декабре, — говорит Семен Вельтман, директор по развитию Magnifique Catering Group. Причину отказов он объясняет так: „Событийный кейтеринг — очень тонкая материя. Можно сделать 20 заказов в день и 15 из них плохо. Мы предпочитаем так не делать и предпочитаем остановиться на нескольких крупных проектах. В этой ситуации декабрь хорош для новичков рынка, потому что когда рынок перегрет, клиенты начинают искать тех, кто возьмет заказ. И у новичков появляется шанс показать себя и заработать“.

Из ямы



Большинство участников заседания клуба “Ресторатор” сошлись на том, что в 2023 году рынок вырос не менее, чем на 50%. “В прошлом году произошел невообразимый взрыв. Такого мы не видели никогда. 2020-21 гг в нашей индустрии вообще принято пропускать. А 2022-й был самым непонятным и тревожным и никто не знал, что будет дальше. Поэтому база была очень низкой. В этом году будет очень сложно показать тот же рост, потому что банально мощностей не хватает. Но все равно к прошлому году мы вырастем на 20%. Мы обгоняем инфляцию и это уже неплохо”, - считает Семен Вельтман.



По сути можно говорить, что рынок только выбирается из глубокой ямы, в которую свалился во времена пандемии ковида.



Александр Фомичев, генеральный директор Live Catering (на фото справа) Источник: Анжела Мнацаканян







“Я шесть лет работаю в компании - с 2018 года. 2019-й был самым крупным. А уже 2020-й нас очень сильно поломал, мы вообще остались без производства и потом строились заново. Сейчас же очень сильно влияет инфляция: не успеваем даже менять цены на продукты. Они выросли за год на 30-40%. Да, выручка в этом году будет рекордная, но по количеству обслуженных людей в 2024 году мы будем еще только выходить на цифры 2019-го года”, - заметил Александр Фомичев, генеральный директор Live Catering.

Рост цен абсолютно на все стал для кейтеринговых компаний по сути ключевым фактором.



Дмитрий Гольдфарб, генеральный директор “Строганов Групп” (на фото справа) Источник: Анжела Мнацаканян







«Мы повышали зарплату персоналу в этом году 4 раза и это неизбежно. Иначе бы остались без людей. А есть еще оборудование: а это и тарелки, и салфетки, и пароконвектоматы. Оборудуя кухню в этом году мы потратили вдвое больше денег, чем на такую же кухню, которую строили в 2021-м году. И дело не в инфляции и не в курсе евро. Просто выросли цены. При этом речь не идет о премиальном сегменте, а просто о качественном оборудовании среднего уровня. И это тоже нужно закладывать в нашу себестоимость», — говорит Дмитрий Гольдфарб, генеральный директор «Строганов Групп».

Анастасия Захарова, руководитель проектов компании «Алтэк» Источник: Анжела Мнацаканян







Впрочем, Анастасия Захарова, руководитель проектов компании «Алтэк», уверена, что варианты сэкономить есть: «В любой сфере можно найти подход к любому заказчику. Мы 16 лет работаем в области комплексного оснащения предприятий питания, поэтому прекрасно понимаем, что события последних лет, к сожалению, привели к некоторой корректировке стоимости на оборудование. Как на иностранное, так и на российское. Это данность, но можно сделать максимально выгодную подборку, скомбинировав бренды отечественного и импортного производства. Привезти в Россию можно любое оборудование. Да, это немножко долго, потому что увеличилось плечо доставки, но оно есть. Кроме того, мы сейчас прорабатываем несколько совместных программ с лизинговыми компаниями. Есть партнеры, с которыми мы сделали уже по несколько проектов, где до 80% оборудования проходило по лизингу».

Хорошо сидим



Вслед за себестоимостью неизбежно выросли и цены на услуги кейтеринговых компаний. “Еще лет 5 назад было ощущение, что 3,5 тыс на человека - это хорошая цена, а 5 тыс - это люкс. Так вот сейчас 5 тыс - окей, может быть я подумаю в вашу сторону и перезвоню. А 10 тыс - это люкс? Нет, это не люкс. Это просто хорошо, когда у вас в меню будет лосось, дорада и может быть говядина.



Но все деньги не там, где премиальный кейтеринг, и не там где столовые, а в “серединке”. Те, кто работает сверху и снизу мечтают попасть в эту золотую середину. Я вообще никогда не забуду, как лет 10 назад услышала фразу: “Друзья, если у вас есть возможность не заниматься кейтерингом - не занимайтесь”. Это действительно очень тяжелый бизнес”, - констатирует Лейла Гадирова.



Кирилл Зиминов, основатель ООО «Объединённая Кейтеринговая Компания» Источник: Анжела Мнацаканян







Но все познается в сравнении: нынешние цены российского рынка все равно смотрятся довольно скромно на фоне западных. “Я сейчас больше смотрю в сторону работы в других странах и развития на европейском рынке. Во первых, там сейчас очень много русских, которые привыкли к определенному стандарту еды и сервиса. Местные кейтеринги зачастую экстремально дороги - до такой степени, что не по карману даже богатым людям. Которые привыкли, что в России эти услуги довольно дешевы. Во-вторых, в Европе стараются меньше. Например самый главный венгерский кейтеринг выдал заказчику какую-то хряпу - шоты набитые непонятно чем,- поведал Кирилл Зиминов, основатель "Объединённой Кейтеринговой Компании". Ценообразование в Европе тоже другое: “В Европе отдельные сметы на аренду оборудования, на людей, на еду. Все это собирается и никто не жужжит, когда получается 300 евро с человека”.

В России подобные цифры встречаются крайне редко. “30 тыс. рублей на человека - выглядит нереально. Разве что, если речь идет о банкете на 5 человек. Нет, конечно, бывает и 50 тыс. рублей с человека, но в этом случае это уже плата не за качество еды и сервиса, а скорее за молчание.Такая секьюрити-история, о которой никто и никогда не узнает, когда отключаются геолокации и другие игры начинаются.… Молчание как в гробу - что я делал, как я делал, где я делал.”, - считает Кирилл Зиминов.



Два бегуна



Игроки рынка уверены, что между кейтерингом и традиционным ресторанным бизнесом - дистанция огромного размера.



“Разница колоссальная, сходство одно - и то, и другое про еду, — говорит Дмитрий Гольдфарб, — Дело в том, что у гостя ресторана, которому что-то не нравится, есть много опций: можно поменять столик, можно поменять официанта, можно вызвать менеджера, можно уйти из ресторана или даже устроить шоу, что вы отказываетесь платить. На кейтеринговом мероприятии вы - заложник ситуации: если что-то организовано не так, то мероприятие сорвано и у заказчика нет способа что-то изменить. Кроме того, в ресторане меню из 100 блюд считается большим, а у нас в кейтеринговом меню 600 позиций”.



“Кейтеринг зачастую не понимают рестораны, а рестораны зачастую не понимают мир кейтеринга. Особенно, это хорошо видно во время коллабораций с известными шефами. Звездному шефу, который он предлагает очень крутое, иммерсивное, тематическое меню, можно задать хороший вопрос: “Ты сможешь это приготовить одновременно для 500 человек?” Большинство шефов либо в принципе не могут ничего сказать в ответ, либо машут рукой, мол на месте разберемся. Правда в том, что очень мало шефов это умеют. Но, к примеру, Владимир Мухин (бренд-шеф московского ресторана White Rabbit, который входил в рейтинг The World's 50 Best Restaurants и был отмечен звездой Michelin) все сделал фантастически. Но гораздо больше тех, кому это не удается”, - считает Семен Вельтман.



Анатолий Рябов, эксперт по кейтерингу Источник: Анжела Мнацаканян







Отличия между бизнесами наглядно показал Анатолий Рябов, который начинал заниматься кейтерингом еще в Ленинграде: «Все мы занимались спортом, давайте возьмем бег. Я очень давно люблю задавать людям вопрос: „Как выглядит бегун?“ Обычно сразу начинают объяснять: высокий он или маленький, мускулистый или худой, в кроссовках или шиповках и т. д. И с 1998-го по 2022 год только три человека, прежде чем ответить, решили уточнить, а каким бегом он занимается? Потому что бегун на 100 метров — мощный парень в шиповках, а стайер — худой и в кроссовках. Точно такая же разница между традиционными ресторанами и выездными банкетами. И там и там повар, и там и там и там официант, но специфика совершенно другая».

В поисках дирижера



Самой большой проблемой является персонал. Отношения между работодателями и работниками далеки от идеальных. Участники заседания клуба «Ресторатор» вспоминали, как официанты отказывались выходить на работу, если им не заплатят день в день. Но самым масштабным был бойкот накануне Чемпионата мира по футболу в 2018 г.



«После того, как в 2017 году на Кубке Конфедерации многие опытные официанты остались без зарплаты, потом они просто отказались работать на Чемпионате мира… И тогда практически весь персонал набирался через Агентства агентства по подбору разового персонала. Перед первым матчем передо мной стояли 50 человек, которых я спросил: „Кто имеет опыт работы?“… Молчание. Тогда я спросил иначе, кто был здесь ранее? Руку подняли примерно 5 человек и ответили: „Мы накрывали здесь вчера“… В итоге закончилось все хорошо, но приходилось курировать, контролировать и направлять буквально каждого», — вспоминает Анатолий Рябов..



Как правило, официанты не состоят в штате кейтеринговой компании, а на их услуги действует динамическое ценообразование. В период высокого спроса себестоимость одного сотрудника вырастает в 2-3 раза. “Мы добились того, что поварской состав в нашей компании - полностью свои люди. А с официантами - плюс минус как у всех. И очень бы хотелось, чтобы за те огромные деньги, которые они запрашивают, люди бы хоть какой-то квалификацией обладали. Меньше, чем за 3-3,5 никто из официантов вообще не встанет с дивана. В суперсезон - декабре и июне доходит до 10 тыс. за мероприятие. Это диктует рынок. А были мероприятия, где нужно было 150 официантов”, - заметил Семен Вельтман.



Но по мнению Кирилла Зиминова гонорарам российских официантов еще есть куда расти: “По сравнению с налогами и зарплатами в Европе, наши проблемы - детский сад. По европейским меркам наш персонал до сих пор не стоит ничего. Вот там деньги совершенно конские!”



Антон Глибин генеральный директор компании Sanerity, проекта финансово-инвестиционного холдинга «Лидер Консалт» Источник: Архив Антона Глибина







Еще одну проблему обозначил Антон Глибин, генеральный директор компании Sanerity, проекта финансово-инвестиционного холдинга «Лидер Консалт»: «Зачастую слышим от многих наших клиентов, что в последнее время наблюдается отток мигрантов обратно домой, в страны СНГ. Да и тренды таковы, внутри того же Узбекистана, создают условия для того, чтобы рабочую силу удерживать внутри станы. Плюс играют не последнюю роль плотные и тёплые взаимоотношения Узбекистана с Кореей. Поэтому зачастую взгляд трудоспособных нерезидентов направлен не в сторону России, а в азиатские страны. Хотим обратить внимание, что стала пользоваться популярностью рабочая сила из Индии. Возможно это и будет ответом на вопрос, где искать персонал в условиях дефицита кадров. Главное, стоит помнить, что любой нанятый персонал должен полностью соответствовать требованиям нормативных документов, что касается здравоохранения: иметь актуальную медкнижку, паспорт вакцинации и т. д.»

Константин Яковлев, генеральный директор Constanta Catering (на фото справа) Источник: Анжела Мнацаканян







“К сожалению, школа подготовки персонала полностью искоренена. Если раньше была школа “Интуриста”, то теперь нет ничего. При том, что подготовленный человек стоит тех же денег, что неподготовленный. В топовые дни - немалых денег. Зарплаты за год выросли на 25-30%”, - сказал Константин Яковлев, генеральный директор Constanta Catering.

Но несмотря на страшный дефицит линейного персонала самая большая головная боль кейтеринговых операторов - отсутствие нормальных управленцев.



Сергей Лукъяненко, директор и основатель Art Nuvo Источник: Анжела Мнацаканян







“В сфере персонала для меня главная проблема не официанты или грузчики, а то, что в кейтеринг не хочет идти работать топ-менеджмент на уровне начальников департаментов. Именно это сдерживает мой рост”, - считает Сергей Лукъяненко, директор и основатель Art Nuvo.

“Ты должен понимать, что есть человек, который закроет тебе тему. Мероприятие на 4-5 тыс человек по другому не сделать, кроме как разделив его на “поляны” по 500 человек, каждой из которых будет управлять отдельный менеджер. А самое главное - “дирижер”, который будет управлять этими менеджерами”, - считает Кирилл Зиминов.



Особенные

Рынок событийного кейтеринга далеко не однороден: многие компании здесь обладают специализацией и работают в совершенно разных ценовых нишах.



Ольга Серякова, менеджер по продажам банкетов и конференций «Гранд Отель Европа» Источник: Анжела Мнацаканян







К примеру существует кейтеринг спортивный и кейтеринг дворцовый. «До ковида и февраля 2022 г мы много работали с иностранными клиентами, которым дворцы были очень нужны. Погружение в царскую историю — вот это вот все. Сейчас рынок стал абсолютно русским. Первое время московским клиентам история была неинтересна. Работать с дворцами и было, и сейчас сложно: высокие цены и порой безумные требования по хранению. Но мы любим такие сложные и эксклюзивные заказы, когда в итоге получается феерическая картинка и сама команда получает эстетическое удовольствие. Да, Mice-туризм развивается семимильными шагами, но мы работаем в сложном премиальном сегменте и не стремимся забрать больший кусок пирога», — заметила Ольга Серякова, менеджер по продажам банкетов и конференций «Гранд Отель Европа».

Сергей Скалон, директор по развитию ресторанных проектов "Бронка Групп" Источник: Анжела Мнацаканян







“В нашей группе есть и рестораны, и столовые, и кафе. И мы занимаемся спортивным кейтерингом на стадионах: “Газпром-Арене”, “Ледовом дворце”, “СКА Арене” и летней площадке гольф-клуба “Петергоф”. Мероприятия среднего масштаба: от 1000 до 2000 человек. Обслуживаем ложи и зоны гостеприимства. Аудитория болельщиков стабильна, поэтому мы не можем накрывать одно и тоже меню от матча к матчу. Повара каждый раз стараются клиентов чем-то удивить. Кроме того, есть пожелания гостевых команд, отражающие их гастрономические пристрастия. С одной стороны нам легче - есть четкое расписание спортивных мероприятий, которое позволяет нам планировать работу на год вперед. С другой стороны контракты долговременные, что порой не позволяет в полной мере учесть инфляцию”, - рассказал директор по развитию ресторанных проектов "Бронка Групп" Сергей Скалон.

Диана Акгаева, заместитель директора по коммерции и маркетингу компании «Карамель Кейтеринг» Источник: Анжела Мнацаканян







«У нас есть своя специфика - огромная площадка «Экспофорум», на которой мы постоянно работаем. И заранее знаем расписание мероприятий на 90%. 2025-й год будет очень плотным. Выездной кейтеринг (проекты в городе) у нас занимает около 10% общей выручки, но для нас они очень важны. Зачастую клиенты, начавшие с нами работу по “Экспофоруму”, привлекают нас и на другие проекты. В event-сфере с 2008 г по большому счету ничего не меняется: один и тот же стандартный набор на корпоративах. Вот этот стереотип мы стараемся разрушить. Да, не каждый клиент готов экспериментировать, но такие клиенты есть. Для них мы предлагаем иммерсивные ужины и фуршеты, блюда высокой кухни, шоу-подачи и концептуальные станции. IT-компании чаще других «топят» за эко, чтобы все перерабатывалось, не было пластика. Для других «осознанность» - это посчитать калории или глютен, лактозу, и сахар. Чем выше позицию занимает менеджер, тем больше он следит за своим здоровьем. И за вип-столами все это действительно порой встречается», - заметила Диана Акгаева.

Мария Пузанова, директор производства «Канапе Клаб» в Петербурге Источник: Анжела Мнацаканян







Есть на рынке кейтеринга и лоукостеры, и маркетплейсы. «Мы — действительно маркетплейс: это значит, что клиент может положить в одну корзину товары от разных ресторанов , и тебе привезут и канапе, и плато из морепродуктов. Наша суперсила в том, что мы — быстрые, специализируемся на мобильных фуршетах: от момента заказа до того, как все попадает на стол клиента проходит всего 4-5 часов. В Петербурге мы открылись в апреле, и каждый месяц за счет хорошего сарафанного радио наш прирост по выручке составляет 20%. При том, что наш средний чек — 15 тыс. рублей. В январе мы откроемся в Екатеринбурге и за границей. В Петербурге мы хотим найти партнеров в нишах, которые сейчас нами не заняты, но будут очень популярны у наших клиентов, например, итальянская и грузинская кухня”, — говорит Мария Пузанова, директор производства «Канапе Клаб» в Петербурге.

Карина Дауева, генеральный директор Oscar Catering (на фото справа) Источник: Анжела Мнацаканян







Порой событийный кейтеринг становится дополнением к другим видам бизнеса. “90% наших мероприятий приходится на Пушкин и Павловск, причем в Павловске работаем только мы. Кейтеринг является дополнением к тем 15 ресторанам, которые входят в Gutsait Group. Бизнес - крупный, у нас много ключевых клиентов, с которыми мы работаем много-много лет. Пережили с ними кризисы и пандемии. Мы не берем все заказы, кейтеринг - по сути приятное дополнение для наших постоянных клиентов. Самые большие наши мероприятия - до 3 тыс человек - мы ежегодного делаем с компанией “Эстель”. Во время пандемии фестивали парикмахерского искусства проводили его даже в Мандрогах”, - поведала Карина Дауева, генеральный директор Oscar Catering.

Война серой и белой розы



По мнению Лейлы Гадировой на петербургском рынке событийного кейтеринга - не более 10-12 компаний-лидеров. С общим же числом компаний в России и Петербурге существует настоящая путаница: слишком разнятся оценки экспертов.



“Настоящих кейтеринговых компаний - наверно все-таки 700, а более 3 тыс - это, скорее всего, с учетом ресторанов, которые начали играть в кейтеринг во время пандемии, других ИП и дарк-китченов, которые стали размывать рынок и создавать определенную, негативную репутацию для всей индустрии”, - считает Диана Акгаева.



“Портят рынок не те, кто работает на виду, а невидимки - те, кто работает на коленке, в домашних условиях. Это большой процент рынка. Чтобы в этом убедиться достаточно заглянуть на “Авито”, - заверил Константин Яковлев.



“У нас в городе развиты китчен-шеринг и аренда оборудования (посуды, мебели, столового белья и пр.). Это очень помогает людям с серого рынка проводить свои мероприятия. Ты арендуешь кухню, нанимаешь повара, который набирает команду, берешь в аренду оборудование и т.д. Очень удобно: не нужно иметь ничего своего: ни склада, ни офиса. И отношение к этому у меня скорее негативное…”, - заметил Александр Фомичев.



В защиту новичков высказался Сергей Лукъяненко: “Я сам начинал когда-то с нуля. Тогда еще и “Авито” не было, а только газета “Из рук в руки”. И готовил поначалу сам у себя дома. Если у людей серьезные намерения, то они со временем обретают компетенции и арендуют свои первые кухни”.



Три сценария



В условиях продолжающегося роста спроса, лидеры рынка думают о развитии. Но его порой сдерживают различные внешние факторы, например, резко выросшие ставки по кредитам.



“Всем известно, что хорошо там, где нас нет, - философски заметил Сергей Лукъяненко, - Вчера рассказали, про предпринимателя, который занимается маркетплейсами, у которого на полгода арестовали контейнер с товаром без объяснения причин. Убытки - гигантские! И еще не найти дальнобойщиков, которые просто бросают фуры и уходят. Проблемы есть везде, а кризис - в России обычное состояние. Наша компания пережила кризисы 2008, 2014 г, пандемию, февраль 2022 г и мобилизацию. Сейчас самая большая проблема: мы запросили кредитную линию для покупки оборудования, так нам предложили кредит под 47%. Это что-то сюрреалистичное”.



“Жизнь в ожидании кризиса - фишечка нашей страны. Нужно от этого отказываться в пользу стратегического планирования. Мы для себя определяем три сценария развития, начиная с Нового года: резко негативный, умеренно негативный и позитивный. Других нет, потому что мы все новости читаем и понимаем, что наша сфера как и рубль зависит от всего. Знаете шутку: нет такого события на которое бы рубль не отреагировал падением. Так и у нас: наша сфера относится к той статье расходов, от которой откажутся в первую очередь. И нужно это просто понимать. Во время ковида один из чиновников мне говорил: вас первыми отменили и последними разрешат. Так и случилось.

