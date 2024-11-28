Не жизнь, а праздник: сколько зарабатывает кейтеринг

Рынок событийного кейтеринга растет в Петербурге фантастическими темпами: в 2023-м он увеличился в размерах не менее чем на 50%, и в этом компании продолжали быстро наращивать обороты. Цены на какие банкеты доходят до 50 тыс. рублей с человека и напоминает ли рынок пузырь, обсуждали участники клуба «Ресторатор», которых собрала «Фонтанка.ру».
Событийный кейтеринг начал развиваться в России и Петербурге больше 30 лет назад, но до сих пор об этом рынке мало что по настоящему известно. Слишком сильно - порой в разы - отличаются оценки различных аналитиков. Не очень понятно, даже сколько таких компаний в стране. Одни эксперты называют цифру 700, другие - 3 тыс.
Более того, некоторые владельцы компаний были уверены, что собрать лидеров рынка вместе - задача в принципе невыполнимая: слишком велики порой ставки. Стоимость банкета сейчас уже нередко достигает 10 тыс. рублей на человека, в то время как на некоторых мероприятиях порой собираются по 2-3 тыс гостей одновременно. Таким образом, за один вечер кейтеринговая компания может выручить деньги, которые некоторые традиционные точки общепита не зарабатывают и за целый год.
Однако, проблемы владельцев кейтерингов состоят вовсе не в невозможности найти сейф для наличности необходимых размеров. В кулуарах участники заседания клуба «Ресторатор» говорили, что давно пора составить черный список проштрафившихся сотрудников. Бывали случаи, когда один-два официанта увозили с мероприятия алкоголя на 50 тыс рублей. Трудностей в жизни кейтеринговых операторов вообще хватает: например, в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018 они столкнулись с массовым бойкотом со стороны официантов.
С чем это было связано, а также о других проблемах и путях развития рынка, говорили владельцы и топ-менеджеры кейтеринговых компаний за большим столом в отеле Indigo.
Декабрь VS июнь
У рынка кейтеринга масса отличий от традиционного ресторанного бизнеса. Одно из них - предельно выраженная сезонность. У событийного кейтеринга в Петербурге два ярко выраженных пика - в июне, когда в городе проходит экономический форум и в декабре, когда празднуют всё и вся.
“На декабрь мы уже с середины ноября не принимаем заказы, потому что ресурсы не бездонны. Как мощности по приготовлению еды и материальные ресурсы - посуда, мебель, так и, конечно, люди. В первую очередь, я имею ввиду менеджмент, который управляет ребятишками (имеется в виду, официантами). Я всегда говорю клиентам: в Петербурге есть 4 события: 8 марта, Экономический форум, День строителя и Новый год. Но мы не используем такие понятия как сезон или не сезон: в любое время много работы, которая идет в пользу декабря: проводим дегустации, готовим людей”, - рассказала Лейла Гадирова, руководитель отдела развития Live Catering.
Часть кейтеринговых компаний продолжает принимать заказы на декабрь. «У нас в декабре еще есть свободные даты, ведь с началом СВО многие наши клиенты из госкомпаний вместо корпоративов начали направлять средства на поддержку государства. Также появился новый формат корпоративов, которые проводятся по формуле: образование плюс развлечение. Например, в первой половине дня лекции и обучение, а после гала-ужин или фуршет», — рассказала Диана Акгаева, заместитель директора по коммерции и маркетингу компании «Карамель Кейтеринг».
Впрочем, некоторые компании все-таки смогли победить сезонность. «Декабрь — это месяц, который сильно переоценен. Лично у нас в компании как таковой сезонности уже нет. Как это было 5 или 10 лет назад. Сейчас, декабрь — такой же месяц как ноябрь или сентябрь. И даже не июнь, когда проходит экономический форум, который является самой большой доминантой в нашем городе для кейтеринга. За последнюю неделю или две мы отказали уже раз 10 или 20 по мероприятиям в декабре, — говорит Семен Вельтман, директор по развитию Magnifique Catering Group. Причину отказов он объясняет так: „Событийный кейтеринг — очень тонкая материя. Можно сделать 20 заказов в день и 15 из них плохо. Мы предпочитаем так не делать и предпочитаем остановиться на нескольких крупных проектах. В этой ситуации декабрь хорош для новичков рынка, потому что когда рынок перегрет, клиенты начинают искать тех, кто возьмет заказ. И у новичков появляется шанс показать себя и заработать“.
Из ямы
Большинство участников заседания клуба “Ресторатор” сошлись на том, что в 2023 году рынок вырос не менее, чем на 50%. “В прошлом году произошел невообразимый взрыв. Такого мы не видели никогда. 2020-21 гг в нашей индустрии вообще принято пропускать. А 2022-й был самым непонятным и тревожным и никто не знал, что будет дальше. Поэтому база была очень низкой. В этом году будет очень сложно показать тот же рост, потому что банально мощностей не хватает. Но все равно к прошлому году мы вырастем на 20%. Мы обгоняем инфляцию и это уже неплохо”, - считает Семен Вельтман.
По сути можно говорить, что рынок только выбирается из глубокой ямы, в которую свалился во времена пандемии ковида.
“Я шесть лет работаю в компании - с 2018 года. 2019-й был самым крупным. А уже 2020-й нас очень сильно поломал, мы вообще остались без производства и потом строились заново. Сейчас же очень сильно влияет инфляция: не успеваем даже менять цены на продукты. Они выросли за год на 30-40%. Да, выручка в этом году будет рекордная, но по количеству обслуженных людей в 2024 году мы будем еще только выходить на цифры 2019-го года”, - заметил Александр Фомичев, генеральный директор Live Catering.
Рост цен абсолютно на все стал для кейтеринговых компаний по сути ключевым фактором.
«Мы повышали зарплату персоналу в этом году 4 раза и это неизбежно. Иначе бы остались без людей. А есть еще оборудование: а это и тарелки, и салфетки, и пароконвектоматы. Оборудуя кухню в этом году мы потратили вдвое больше денег, чем на такую же кухню, которую строили в 2021-м году. И дело не в инфляции и не в курсе евро. Просто выросли цены. При этом речь не идет о премиальном сегменте, а просто о качественном оборудовании среднего уровня. И это тоже нужно закладывать в нашу себестоимость», — говорит Дмитрий Гольдфарб, генеральный директор «Строганов Групп».
Впрочем, Анастасия Захарова, руководитель проектов компании «Алтэк», уверена, что варианты сэкономить есть: «В любой сфере можно найти подход к любому заказчику. Мы 16 лет работаем в области комплексного оснащения предприятий питания, поэтому прекрасно понимаем, что события последних лет, к сожалению, привели к некоторой корректировке стоимости на оборудование. Как на иностранное, так и на российское. Это данность, но можно сделать максимально выгодную подборку, скомбинировав бренды отечественного и импортного производства. Привезти в Россию можно любое оборудование. Да, это немножко долго, потому что увеличилось плечо доставки, но оно есть. Кроме того, мы сейчас прорабатываем несколько совместных программ с лизинговыми компаниями. Есть партнеры, с которыми мы сделали уже по несколько проектов, где до 80% оборудования проходило по лизингу».
Хорошо сидим
Вслед за себестоимостью неизбежно выросли и цены на услуги кейтеринговых компаний. “Еще лет 5 назад было ощущение, что 3,5 тыс на человека - это хорошая цена, а 5 тыс - это люкс. Так вот сейчас 5 тыс - окей, может быть я подумаю в вашу сторону и перезвоню. А 10 тыс - это люкс? Нет, это не люкс. Это просто хорошо, когда у вас в меню будет лосось, дорада и может быть говядина.
Но все деньги не там, где премиальный кейтеринг, и не там где столовые, а в “серединке”. Те, кто работает сверху и снизу мечтают попасть в эту золотую середину. Я вообще никогда не забуду, как лет 10 назад услышала фразу: “Друзья, если у вас есть возможность не заниматься кейтерингом - не занимайтесь”. Это действительно очень тяжелый бизнес”, - констатирует Лейла Гадирова.
Но все познается в сравнении: нынешние цены российского рынка все равно смотрятся довольно скромно на фоне западных. “Я сейчас больше смотрю в сторону работы в других странах и развития на европейском рынке. Во первых, там сейчас очень много русских, которые привыкли к определенному стандарту еды и сервиса. Местные кейтеринги зачастую экстремально дороги - до такой степени, что не по карману даже богатым людям. Которые привыкли, что в России эти услуги довольно дешевы. Во-вторых, в Европе стараются меньше. Например самый главный венгерский кейтеринг выдал заказчику какую-то хряпу - шоты набитые непонятно чем,- поведал Кирилл Зиминов, основатель "Объединённой Кейтеринговой Компании". Ценообразование в Европе тоже другое: “В Европе отдельные сметы на аренду оборудования, на людей, на еду. Все это собирается и никто не жужжит, когда получается 300 евро с человека”.
В России подобные цифры встречаются крайне редко. “30 тыс. рублей на человека - выглядит нереально. Разве что, если речь идет о банкете на 5 человек. Нет, конечно, бывает и 50 тыс. рублей с человека, но в этом случае это уже плата не за качество еды и сервиса, а скорее за молчание.Такая секьюрити-история, о которой никто и никогда не узнает, когда отключаются геолокации и другие игры начинаются.… Молчание как в гробу - что я делал, как я делал, где я делал.”, - считает Кирилл Зиминов.
Два бегуна
Игроки рынка уверены, что между кейтерингом и традиционным ресторанным бизнесом - дистанция огромного размера.
“Разница колоссальная, сходство одно - и то, и другое про еду, — говорит Дмитрий Гольдфарб, — Дело в том, что у гостя ресторана, которому что-то не нравится, есть много опций: можно поменять столик, можно поменять официанта, можно вызвать менеджера, можно уйти из ресторана или даже устроить шоу, что вы отказываетесь платить. На кейтеринговом мероприятии вы - заложник ситуации: если что-то организовано не так, то мероприятие сорвано и у заказчика нет способа что-то изменить. Кроме того, в ресторане меню из 100 блюд считается большим, а у нас в кейтеринговом меню 600 позиций”.
“Кейтеринг зачастую не понимают рестораны, а рестораны зачастую не понимают мир кейтеринга. Особенно, это хорошо видно во время коллабораций с известными шефами. Звездному шефу, который он предлагает очень крутое, иммерсивное, тематическое меню, можно задать хороший вопрос: “Ты сможешь это приготовить одновременно для 500 человек?” Большинство шефов либо в принципе не могут ничего сказать в ответ, либо машут рукой, мол на месте разберемся. Правда в том, что очень мало шефов это умеют. Но, к примеру, Владимир Мухин (бренд-шеф московского ресторана White Rabbit, который входил в рейтинг The World's 50 Best Restaurants и был отмечен звездой Michelin) все сделал фантастически. Но гораздо больше тех, кому это не удается”, - считает Семен Вельтман.
Отличия между бизнесами наглядно показал Анатолий Рябов, который начинал заниматься кейтерингом еще в Ленинграде: «Все мы занимались спортом, давайте возьмем бег. Я очень давно люблю задавать людям вопрос: „Как выглядит бегун?“ Обычно сразу начинают объяснять: высокий он или маленький, мускулистый или худой, в кроссовках или шиповках и т. д. И с 1998-го по 2022 год только три человека, прежде чем ответить, решили уточнить, а каким бегом он занимается? Потому что бегун на 100 метров — мощный парень в шиповках, а стайер — худой и в кроссовках. Точно такая же разница между традиционными ресторанами и выездными банкетами. И там и там повар, и там и там и там официант, но специфика совершенно другая».
В поисках дирижера
Самой большой проблемой является персонал. Отношения между работодателями и работниками далеки от идеальных. Участники заседания клуба «Ресторатор» вспоминали, как официанты отказывались выходить на работу, если им не заплатят день в день. Но самым масштабным был бойкот накануне Чемпионата мира по футболу в 2018 г.
«После того, как в 2017 году на Кубке Конфедерации многие опытные официанты остались без зарплаты, потом они просто отказались работать на Чемпионате мира… И тогда практически весь персонал набирался через Агентства агентства по подбору разового персонала. Перед первым матчем передо мной стояли 50 человек, которых я спросил: „Кто имеет опыт работы?“… Молчание. Тогда я спросил иначе, кто был здесь ранее? Руку подняли примерно 5 человек и ответили: „Мы накрывали здесь вчера“… В итоге закончилось все хорошо, но приходилось курировать, контролировать и направлять буквально каждого», — вспоминает Анатолий Рябов..
Как правило, официанты не состоят в штате кейтеринговой компании, а на их услуги действует динамическое ценообразование. В период высокого спроса себестоимость одного сотрудника вырастает в 2-3 раза. “Мы добились того, что поварской состав в нашей компании - полностью свои люди. А с официантами - плюс минус как у всех. И очень бы хотелось, чтобы за те огромные деньги, которые они запрашивают, люди бы хоть какой-то квалификацией обладали. Меньше, чем за 3-3,5 никто из официантов вообще не встанет с дивана. В суперсезон - декабре и июне доходит до 10 тыс. за мероприятие. Это диктует рынок. А были мероприятия, где нужно было 150 официантов”, - заметил Семен Вельтман.
Но по мнению Кирилла Зиминова гонорарам российских официантов еще есть куда расти: “По сравнению с налогами и зарплатами в Европе, наши проблемы - детский сад. По европейским меркам наш персонал до сих пор не стоит ничего. Вот там деньги совершенно конские!”
Еще одну проблему обозначил Антон Глибин, генеральный директор компании Sanerity, проекта финансово-инвестиционного холдинга «Лидер Консалт»: «Зачастую слышим от многих наших клиентов, что в последнее время наблюдается отток мигрантов обратно домой, в страны СНГ. Да и тренды таковы, внутри того же Узбекистана, создают условия для того, чтобы рабочую силу удерживать внутри станы. Плюс играют не последнюю роль плотные и тёплые взаимоотношения Узбекистана с Кореей. Поэтому зачастую взгляд трудоспособных нерезидентов направлен не в сторону России, а в азиатские страны. Хотим обратить внимание, что стала пользоваться популярностью рабочая сила из Индии. Возможно это и будет ответом на вопрос, где искать персонал в условиях дефицита кадров. Главное, стоит помнить, что любой нанятый персонал должен полностью соответствовать требованиям нормативных документов, что касается здравоохранения: иметь актуальную медкнижку, паспорт вакцинации и т. д.»
“К сожалению, школа подготовки персонала полностью искоренена. Если раньше была школа “Интуриста”, то теперь нет ничего. При том, что подготовленный человек стоит тех же денег, что неподготовленный. В топовые дни - немалых денег. Зарплаты за год выросли на 25-30%”, - сказал Константин Яковлев, генеральный директор Constanta Catering.
Но несмотря на страшный дефицит линейного персонала самая большая головная боль кейтеринговых операторов - отсутствие нормальных управленцев.
“В сфере персонала для меня главная проблема не официанты или грузчики, а то, что в кейтеринг не хочет идти работать топ-менеджмент на уровне начальников департаментов. Именно это сдерживает мой рост”, - считает Сергей Лукъяненко, директор и основатель Art Nuvo.
“Ты должен понимать, что есть человек, который закроет тебе тему. Мероприятие на 4-5 тыс человек по другому не сделать, кроме как разделив его на “поляны” по 500 человек, каждой из которых будет управлять отдельный менеджер. А самое главное - “дирижер”, который будет управлять этими менеджерами”, - считает Кирилл Зиминов.
Особенные
Рынок событийного кейтеринга далеко не однороден: многие компании здесь обладают специализацией и работают в совершенно разных ценовых нишах.
К примеру существует кейтеринг спортивный и кейтеринг дворцовый. «До ковида и февраля 2022 г мы много работали с иностранными клиентами, которым дворцы были очень нужны. Погружение в царскую историю — вот это вот все. Сейчас рынок стал абсолютно русским. Первое время московским клиентам история была неинтересна. Работать с дворцами и было, и сейчас сложно: высокие цены и порой безумные требования по хранению. Но мы любим такие сложные и эксклюзивные заказы, когда в итоге получается феерическая картинка и сама команда получает эстетическое удовольствие. Да, Mice-туризм развивается семимильными шагами, но мы работаем в сложном премиальном сегменте и не стремимся забрать больший кусок пирога», — заметила Ольга Серякова, менеджер по продажам банкетов и конференций «Гранд Отель Европа».
“В нашей группе есть и рестораны, и столовые, и кафе. И мы занимаемся спортивным кейтерингом на стадионах: “Газпром-Арене”, “Ледовом дворце”, “СКА Арене” и летней площадке гольф-клуба “Петергоф”. Мероприятия среднего масштаба: от 1000 до 2000 человек. Обслуживаем ложи и зоны гостеприимства. Аудитория болельщиков стабильна, поэтому мы не можем накрывать одно и тоже меню от матча к матчу. Повара каждый раз стараются клиентов чем-то удивить. Кроме того, есть пожелания гостевых команд, отражающие их гастрономические пристрастия. С одной стороны нам легче - есть четкое расписание спортивных мероприятий, которое позволяет нам планировать работу на год вперед. С другой стороны контракты долговременные, что порой не позволяет в полной мере учесть инфляцию”, - рассказал директор по развитию ресторанных проектов "Бронка Групп" Сергей Скалон.
«У нас есть своя специфика - огромная площадка «Экспофорум», на которой мы постоянно работаем. И заранее знаем расписание мероприятий на 90%. 2025-й год будет очень плотным. Выездной кейтеринг (проекты в городе) у нас занимает около 10% общей выручки, но для нас они очень важны. Зачастую клиенты, начавшие с нами работу по “Экспофоруму”, привлекают нас и на другие проекты. В event-сфере с 2008 г по большому счету ничего не меняется: один и тот же стандартный набор на корпоративах. Вот этот стереотип мы стараемся разрушить. Да, не каждый клиент готов экспериментировать, но такие клиенты есть. Для них мы предлагаем иммерсивные ужины и фуршеты, блюда высокой кухни, шоу-подачи и концептуальные станции. IT-компании чаще других «топят» за эко, чтобы все перерабатывалось, не было пластика. Для других «осознанность» - это посчитать калории или глютен, лактозу, и сахар. Чем выше позицию занимает менеджер, тем больше он следит за своим здоровьем. И за вип-столами все это действительно порой встречается», - заметила Диана Акгаева.
Есть на рынке кейтеринга и лоукостеры, и маркетплейсы. «Мы — действительно маркетплейс: это значит, что клиент может положить в одну корзину товары от разных ресторанов , и тебе привезут и канапе, и плато из морепродуктов. Наша суперсила в том, что мы — быстрые, специализируемся на мобильных фуршетах: от момента заказа до того, как все попадает на стол клиента проходит всего 4-5 часов. В Петербурге мы открылись в апреле, и каждый месяц за счет хорошего сарафанного радио наш прирост по выручке составляет 20%. При том, что наш средний чек — 15 тыс. рублей. В январе мы откроемся в Екатеринбурге и за границей. В Петербурге мы хотим найти партнеров в нишах, которые сейчас нами не заняты, но будут очень популярны у наших клиентов, например, итальянская и грузинская кухня”, — говорит Мария Пузанова, директор производства «Канапе Клаб» в Петербурге.
Порой событийный кейтеринг становится дополнением к другим видам бизнеса. “90% наших мероприятий приходится на Пушкин и Павловск, причем в Павловске работаем только мы. Кейтеринг является дополнением к тем 15 ресторанам, которые входят в Gutsait Group. Бизнес - крупный, у нас много ключевых клиентов, с которыми мы работаем много-много лет. Пережили с ними кризисы и пандемии. Мы не берем все заказы, кейтеринг - по сути приятное дополнение для наших постоянных клиентов. Самые большие наши мероприятия - до 3 тыс человек - мы ежегодного делаем с компанией “Эстель”. Во время пандемии фестивали парикмахерского искусства проводили его даже в Мандрогах”, - поведала Карина Дауева, генеральный директор Oscar Catering.
Война серой и белой розы
По мнению Лейлы Гадировой на петербургском рынке событийного кейтеринга - не более 10-12 компаний-лидеров. С общим же числом компаний в России и Петербурге существует настоящая путаница: слишком разнятся оценки экспертов.
“Настоящих кейтеринговых компаний - наверно все-таки 700, а более 3 тыс - это, скорее всего, с учетом ресторанов, которые начали играть в кейтеринг во время пандемии, других ИП и дарк-китченов, которые стали размывать рынок и создавать определенную, негативную репутацию для всей индустрии”, - считает Диана Акгаева.
“Портят рынок не те, кто работает на виду, а невидимки - те, кто работает на коленке, в домашних условиях. Это большой процент рынка. Чтобы в этом убедиться достаточно заглянуть на “Авито”, - заверил Константин Яковлев.
“У нас в городе развиты китчен-шеринг и аренда оборудования (посуды, мебели, столового белья и пр.). Это очень помогает людям с серого рынка проводить свои мероприятия. Ты арендуешь кухню, нанимаешь повара, который набирает команду, берешь в аренду оборудование и т.д. Очень удобно: не нужно иметь ничего своего: ни склада, ни офиса. И отношение к этому у меня скорее негативное…”, - заметил Александр Фомичев.
В защиту новичков высказался Сергей Лукъяненко: “Я сам начинал когда-то с нуля. Тогда еще и “Авито” не было, а только газета “Из рук в руки”. И готовил поначалу сам у себя дома. Если у людей серьезные намерения, то они со временем обретают компетенции и арендуют свои первые кухни”.
Три сценария
В условиях продолжающегося роста спроса, лидеры рынка думают о развитии. Но его порой сдерживают различные внешние факторы, например, резко выросшие ставки по кредитам.
“Всем известно, что хорошо там, где нас нет, - философски заметил Сергей Лукъяненко, - Вчера рассказали, про предпринимателя, который занимается маркетплейсами, у которого на полгода арестовали контейнер с товаром без объяснения причин. Убытки - гигантские! И еще не найти дальнобойщиков, которые просто бросают фуры и уходят. Проблемы есть везде, а кризис - в России обычное состояние. Наша компания пережила кризисы 2008, 2014 г, пандемию, февраль 2022 г и мобилизацию. Сейчас самая большая проблема: мы запросили кредитную линию для покупки оборудования, так нам предложили кредит под 47%. Это что-то сюрреалистичное”.
“Жизнь в ожидании кризиса - фишечка нашей страны. Нужно от этого отказываться в пользу стратегического планирования. Мы для себя определяем три сценария развития, начиная с Нового года: резко негативный, умеренно негативный и позитивный. Других нет, потому что мы все новости читаем и понимаем, что наша сфера как и рубль зависит от всего. Знаете шутку: нет такого события на которое бы рубль не отреагировал падением. Так и у нас: наша сфера относится к той статье расходов, от которой откажутся в первую очередь. И нужно это просто понимать. Во время ковида один из чиновников мне говорил: вас первыми отменили и последними разрешат. Так и случилось.
Мы местами не попали в инфляцию. Часть мероприятий, которые проходили в августе или сентябре, были проданы еще зимой. И предугадать, что будет происходить с продуктами было невозможно. А есть еще дополнительные статьи расходов, на которые обычно никто внимания не обращает. Счета на “Яндекс-такси” по 1 млн рублей приводят немного в исступление. Потому что еще недавно они были на 500 тыс. Поэтому нужно закладывать и перезакладывать риски по три раза. Клиент готов за это платить. Сейчас рынок поставщика. До тех пор пока пузырь не перегреется и не лопнет”, - говорит Семен Вельтман.