В РФ ограничили доступ к данным о работе госорганов при военном положении

Госдума во втором и третьем чтении приняла проект федерального конституционного закона о возможности ограничивать доступ к информации о работе государственных органов на тех территориях России, где введено военное положение. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает ТАСС.

Согласно проекту закона, доступ может быть ограничен к информации о работе судов на территориях с введенным военным положением, а также прокуратуры, следственных органов СК России. Между тем порядок ограничения доступа к сведениям о госорганах будет определяться Генпрокуратурой и Следственным комитетом соответственно.

Как отмечается в пояснительной записке законопроекта, работа госорганов на территориях с военным положением может нарушиться из-за террористических актов, разведки и диверсий противника.

Напомним, 20 ноября Госдума в первом чтении приняла проект закона об ограничении доступа к данным о работе госорганов при военном положении в тех или иных частях страны.