В РФ информацию о работе госорганов ограничат на территориях, где введено военное положение

Госдума в первом чтении приняла проект закона о возможности ограничивать доступ к информации о работе государственных органов на территориях, где введено военное положение. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

В тексте проекта закона уточняется, что доступ может быть ограничен к информации о работе судов на территориях с введенным военным положением, а также прокуратуры, следственных органов СК РФ. Порядок ограничения определят в ГП и СК соответственно, пишет ТАСС.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечали, что работа госорганов на территориях с военным положением может нарушиться из-за террористических актов, разведки и диверсий противника. Указанные в законопроекте госорганы обязаны публиковать информацию о времени работы, нахождении и проводимых мероприятиях.