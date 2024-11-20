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Общество В РФ информацию о работе госорганов ограничат на территориях, где введено военное положение

В РФ информацию о работе госорганов ограничат на территориях, где введено военное положение

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5 комментариев

Госдума в первом чтении приняла проект закона о возможности ограничивать доступ к информации о работе государственных органов на территориях, где введено военное положение. Об этом сообщила пресс-служба ГД.

В тексте проекта закона уточняется, что доступ может быть ограничен к информации о работе судов на территориях с введенным военным положением, а также прокуратуры, следственных органов СК РФ. Порядок ограничения определят в ГП и СК соответственно, пишет ТАСС.

В пояснительной записке авторы законопроекта отмечали, что работа госорганов на территориях с военным положением может нарушиться из-за террористических актов, разведки и диверсий противника. Указанные в законопроекте госорганы обязаны публиковать информацию о времени работы, нахождении и проводимых мероприятиях.

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Комментарии
5
Klaustrofobik
21 минута
Снимут таблички с часами работы? С- секретность.
Гость
1 час
информация о работе госорганов ограничена уже лет с 20. причем на всей территории РФ.
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