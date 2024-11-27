РПЦ предложила уравнять в социальных правах духовенство и военных в зоне СВО

Русская православная церковь (РПЦ) предложила уравнять в социальных правах духовенство и военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».
По информации издания, президент России Владимир Путин уже одобрил соответствующие поправки к действующему законодательству.
Ранее на XXV Всемирном русском народном соборе «Настоящее и будущее Русского мира» в рамках обсуждения этой темы было выдвинуто предложение наделить традиционные конфессии исключительным правом на заключение соглашений с Министерством обороны для направления представителей в войска. В таком случае может быть установлен принцип двойного подчинения — священноначалию и военному руководству — и установлен запрет на выдачу священникам оружия и боеприпасов.
Священнослужителям и членам их семей также предложили установить социальные льготы и гарантии, равные соцпакету, который предусмотрен законодательством для военнослужащих, проходящих службу по контракту, и членов их семей.
Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин предположил, что урегулирование статуса военного духовенства в ходе СВО может завершить процесс создания института капелланов.
По данным главы Синодального отдела по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, «около ста православных священников находятся на передовой ежедневно. В общей сложности за время проведения спецоперации 700 священников РПЦ побывали в зоне боевых действий, а семеро священников погибли».
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