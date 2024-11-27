РПЦ предложила уравнять в социальных правах духовенство и военных в зоне СВО

Русская православная церковь (РПЦ) предложила уравнять в социальных правах духовенство и военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ».

Ранее на XXV Всемирном русском народном соборе «Настоящее и будущее Русского мира» в рамках обсуждения этой темы было выдвинуто предложение наделить традиционные конфессии исключительным правом на заключение соглашений с Министерством обороны для направления представителей в войска. В таком случае может быть установлен принцип двойного подчинения — священноначалию и военному руководству — и установлен запрет на выдачу священникам оружия и боеприпасов.