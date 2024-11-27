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Происшествия ОМОН уложил лицом в пол подозреваемого в легализации 21 тысячи иностранцев в Петербурге

ОМОН уложил лицом в пол подозреваемого в легализации 21 тысячи иностранцев в Петербурге

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9 комментариев

Уроженца города моряков-подводников заподозрили в организации незаконной миграции в Петербурге. По версии следствия, примерно за год вместе с подельниками он создал Янино из нелегалов.

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Как сообщили в петербургском Следственном комитете 27 ноября, подозреваемого задержали накануне при содействии сотрудников ОМОН «Балтика» на транспорте ГУ Росгвардии и полицейских. Судя по видео, мужчина в этот день визита силовиков не ждал — у порога его уложили на пол.

Дело по статье 322.1 УК следствие Московского района возбудило ещё 14 ноября в отношении местного жителя. Он родился в закрытом городе Петропавловск-Камчатский-50 ещё до того, как в 1994 году он был переименован в Вилючинск, известный как город моряков-подводников.

По версии следствия, в Петербурге мужчина вместе с соучастниками фиктивно ставил на учёт иностранцев и оформлял им патент. Юрлицо, которое небезвозмездно вносили в бланк прибытия, выступало принимающей стороной только на бумагах — на деле хозяйственную деятельность оно не осуществляло. Как подсчитало следствие, с августа 2023 года клиентами фигурантов стала 21 тысяча иностранцев. Примерно столько человек проживало в областном Янино по итогам прошлого года.

Подозреваемому готовятся предъявить обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Его соучастников устанавливают.

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Комментарии
10
В д. Гадюкино - дожди.
31 минута
Никто же не знал.
Гость
32 минуты
подельники - это сотрудники администрации и полиции?
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